ایران آماده صادرات محصولات هایتک به کشورهای در حال توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شافعی در دیدار با رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، شبکه رایزنان بازرگانی، صنعتی و معدنی ایران را مجرب و با تدبیر خواند و از همه مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواست در فعالیت های بین المللی از دانش و تخصص رایزنان جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند .

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ذکر بخش هایی از ظرفیت های عظیم صنعتی کشور در حوزه نفت و گاز، گفت: ایدرو از شرکتهای خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز استقبال می کند و آماده مشارکت با این شرکت ها در حوزه ساخت تجهیزات است.

وی تصریح کرد: اکنون ایدرو در برخی حوزه‌های صنایع پیشرفته همچون تولید بیوایمپلنت‌ها، کاتالیست‌ها، GTL و بیواتانول از باگاس به نتیجه رسیده و صاحب دانش فنی است که می تواند در امر صدور دانش فنی یا سرمایه گذاری در تولید این محصولات با شرکتها و افراد خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در کشور همکاری کند.

رئیس هیات عامل ایدرو همچنین ظرفیت های صادراتی صنعت خودرو به بازارهای جهانی را قابل ذکر دانست و گفت: محصولات صنعت خودروی ایران در کشورهای همسایه از جمله عراق مشتریان زیادی دارد و کشورهایی همچون الجزایر، ترکمستان و قزاقستان نیز خواهان این خودروها هستند.