اولين قسط از وام ارزي ساماندهي پرديس دانشگاه تهران دريافت شده است // تا پايان سال چهره متفاوتي از دانشگاه تهران خواهيم ديد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر رضا فرجي دانا در مراسم توديع و معارفه رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران، افزود: در طرح ساماندهي مساحت پرديس مركزي دانشگاه تهران از 21 هكتار به 55 هكتار افزايش مي يابد.

وي تصريح كرد: در اين طرح ضلع شمالي به بلوار كشاورز، ضلع شرقي به خيابان وصال و ضلع غربي دانشگاه به خيابان كارگر مي پيوندد و همكار ما دكتر ظفرقندي نيز در اين طرح همكاري بسياري با دانشگاه تهران داشته اند.

دكتر فرجي دانا خاطرنشان كرد: اولين قسط از وام ارزي كه به عنوان اعتبار اين طرح در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي به تصويب رسيده است، تأمين شده و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي پرداخت شده است.

وي ابراز اميدواري كرد: تا پايان سال چهره متفاوتي از دانشگاه تهران خواهيم ديد.

رييس دانشگاه تهران ضمن بر شمردن فضايل اخلاق دكتر ظفرقندي، اظهار اميدوار كرد اين پزشك و استاد والا مقام همچون گذشته منشا خدمات ارزنده‌ اي براي كشور باشد. همچنين وي براي دكتر لاريجاني آروزي توفيق كرد.