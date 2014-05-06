شعارزدگی و نگاه تبلیغاتی از مهمترین مشکلات حوزه فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ميلاني سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: آذربایجان شرقی مهد پرورش بسیاری از هنرمندان شاخص است اما نبود زیرساخت‌های فرهنگی مناسب در استان باعث مهاجرت بسياري از این هنرمندان به پايتخت شده است.

وي در ادامه خاطر نشان کرد: وجود باورهای مذهبی عمیق، مراکز علمی متعدد، چهره‌ها و شخصیت‌های ملی و مذهبی موثر و ماندگار، حفظ سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی مثبت در بین مردم و فعالان فرهنگی از جمله فرصت‌های پیش‌روی حوزه فرهنگی استان است.

ميلاني با اشاره به نامگذاری سال 1393 به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: امیدواریم این سال نقطه عطفی در تاریخ فرهنگ کشور باشد و بر همين اساس در حوزه هنری آذربایجان شرقی نیز تلاش می شود تا با تولید آثار فرهنگی فاخر بتوان بنیان های فرهنگ و هنر استان را تقویت شود.

وي با تاكيد به پرهيز از هر گونه موازي كاري در دستگاه هاي فرهنگي، اظهار داشت: موازی کاری دستگاه‌های فرهنگی و عدم عزم جدی برای تحقق جلوه‌های فرهنگی در جامعه از جانب دستگاه‌های متولی این امر، شعار سال را به انزوا خواهد كشاند.