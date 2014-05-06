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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۱۱

فياضي:

مجلس خاكريز اول براي احقاق حقوق مردم مشهد است

مجلس خاكريز اول براي احقاق حقوق مردم مشهد است

مشهد - خبرگزاري مهر: عضو شوراي شهر مشهد گفت: خاكريز اول براي احقاق حقوق مردم مشهد نمايندگاناین شهر در مجلس شورای اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال فياضي، ظهر سه‌شنبه در جلسه شوراي شهر مشهد اظهار كرد: خاكريز اول براي احقاق حقوق مردم مشهد نمايندگان مجلس هستند و در اين راستا پيشنهاد مي كنم كارگروهي متشكل از استانداري، شهرداري، شوراي شهر و نمايندگان مجلس تعيين شده تا آنان پيگير حقوق مردم مشهد باشند. 

وي ادامه داد: اگر اين كارگروه تشكيل نشود آنگاه دومينوي افزايش نرخ دوباره ادامه پيدا كرده و وضعيت بدتر مي‌شود.

عضو شوراي شهر مشهد تصريح كرد: تا هنگامي كه سهم واقعي كلان شهرها از هدفمندي يارانه‌ها داده نشود اين داستان همچنان ادامه دارد.

فياضي با اعلام اينكه بايد به مشهد نگاه ويژه و خاصي داشت، يادآور شد: ناوگان حمل و نقل عمومي اين شهر به همه ملت ايران خدمات ارائه مي كند و اين موضوع بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد.

کد مطلب 2286102

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