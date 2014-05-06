چهار گروه علمی در دانشگاه علمی کاربردی اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعزیز ابراهیم زاده ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از مدرسان علمی کاربردی اردبیل تصریح کرد: گروه های علمی در حوزه های صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه 188 رشته تحصیلی در مراکز علمی کاربردی استان دایر است، اضافه کرد: رشته های تحصیلی در 20 مرکز دایر در شهرستان های گرمی، اردبیل، پارس آباد و خلخال تدریس می شود.

به گفته ابراهیم زاده هزار و 437 مدرس علمی مسئولیت تدریس رشته های تحصیلی را به عهده دارند.

وی تاکید کرد: در هر ترم تحصیلی بالاغ بر 750 مدرس در دانشگاه های استان فعالیت می کنند که از این تعداد 80 درصد مردان و 20 درصد مدرسان زن را شامل می شود.

مرکز تربیت مدرس شمال غرب کشور راه اندازی می شود

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با بیان اینکه علمی و کاربردی توجه ویژه به آموزش مربیان خود دارد، اضافه کرد: پذیرش مدرسان برخوردار از شرایط ویژه بوده و بعد از طی پروسه علمی و آموزشی ویژه انجام می شود.

وی تصریح کرد: تاکنون 91 درصد از مدرسان علمی کاربردی استان از دوره های علمی و مهارتی مرتبط با رشته های تحصیلی خود برخوردار شده اند.

ابراهیم زاده اضافه کرد: تنها 9 درصد از مدرسان از هیئت های علمی سایر دانشگاه ها بوده و مابقی صرفا در خود مراکز علمی کاربردی تدریس می کنند.

وی با بیان اینکه ایجاد مرکز تربیت مدرس علمی کاربردی با هدف تربیت مدرسان در دستور کار قرار گرفته است، اضافه کرد: زمینی به مساحت 7.5 هکتار به این منظور در نظر گرفته شده است.

وی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک احداث این مجموعه به عنوان مرکز تربیت مدرس شمال و شمال غرب کشور در دستور کار قرار گیرد.

آغاز به کار آموزش عالی آزاد در اردبیل

به گفته رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یکی از سیاست های این مرکز در سال جاری ساماندهی آموزش عالی آزاد است.

وی افزود: فعالیت این گروه از آموزش در سال جاری در استان آغاز شده و در همین راستا دوره های پودمانی و آزاد ویژه ادارات، بخش خصوصی و عموم مردم اجرایی می شود.

ابراهیم زاده با بیان اینکه 60 درصد از آموزش علمی و کاربردی مهارتی است، اضافه کرد: امسال بر اساس نیازسنجی صورت گرفته آموزش تک پودکان تخصصی نیز اجرا می شود.