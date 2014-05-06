واحد شهر ری دانشگاه آزاد به "یادگار امام (ره)" تغییر نام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور بخشنامه ای به نمایندگان تام الاختیار ریاست دانشگاه در هیات امنای استان‌ها، دبیران هیات امنای استان ها، واحدها و مراکز آموزشی، تغییر نام واحد شهرری به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) ابلاغ شد.

در این بخشنامه که از سوی حمید میرزاده صادر شد، آمده است: بر اساس مصوبه سومین اجلاس هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی که هفتم اسفندماه سال گذشته برگزار شد، تغییر نام واحد شهرری به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) به تصویب رسید.

در این بخشنامه تاکید شده است؛ عنوان جدید این واحد دانشگاهی در تمامی مکاتبات و مدارک رعایت شود.