گنجینه آثار موسیقی تبری تولید شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غلامی پیش از ظهر سه شنبه به مناسبت برگزاری کنسرت موسقی کایر در گفتگو با خبرنگاران، نیز مشارکت در برگزاری ده ها جشنواره و همایش بومی و سنتی در شهرهای مازندران از مهمترین دستاوردهای موسسه بیان کرد.

مدیر موسسه فرهنگی و هنری نسیم مهرآوا گفت: با توجه به درخواست علاقه مندان با تماسهای مکرر و جلساتی با سرپرست گروه کایر یک سانس اجرای موسیقی در سالن هلال احمر ساری تمدید شد.

غلامی افزود: زمان اجرا ساعت 21 روز جمعه 19اردیبهشت بوده که علاقه مندان می توانند جهت دریافت بلیت به سایت اینترنتی iranejra.com مراجعه کنند.

این فعال محصولات فرهنگی اظهار داشت: موسسه فرهنگی هنری نسیم مهرآوا از سال 1384 با هدف حفظ اصالت و آواهای ایران زمین با کمک و همت تنی چند از هنرمندان و پیشکسوتان استان تاسیس شد؛ و سرمایه شرکت پشتکار و انگیزه پرسنل و حمایت هنرمندان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدا به علت فقدان وجود موسسه برای نشر آثار صوتی و تصویری در استان، و مراجعه هنرمندان برای ارائه آثارشان به تهران و نیز سختی های این راه مثل عدم درک محتوای آثار توسط ناشرین تهرانی باعث شد که مهر آوا بیشتر در چند سال ابتدای کار اقدام به تولید آثار موسیقی از اساتید استان نموده است.

غلامی اظهار داشت:از جمله آثارتولید شده موسسه مهر آوا مازنی خونش( استاد طیبی)، نی نامه ( محمودجاهد)، ورف سما (محمود شریفی)، لالایی ( استاد احمد محسن پور)، هژبر خوانی و رونما( استاد خوشرو) و چل سال عاشقی –کیوس گوران است.

وی افزود: اجرای کنسرت های منظم، مشارکت و برگزاری جشنواره های موسیقی با موضوع فرهنگ مازندران، تهیه و تولید و انتشار آثار برگزیده از هنرمندان معاصر استان در بخش شعر و موسیقی بومی،گردآوری آثار از هنرمندان قدیمی که در حال از بین رفتن است، بازسازی و پالایش و در نتیجه ثبت و انتشار آن از اهداف مهم موسسه مهرآوا است که با جدیت آن را دنبال می کنبم.

این فعال فرهنگی و هنری گفت: از دیگر اهداف ما این است که افراد جوان و علاقمند شعر و آواز و موسیقی بومی محلی را شناسایی کنیم و با تشکیل کارگاه تخصصی شعر و موسیقی و آواز در پرورش آنها نقش داشته باشیم .

غلامی تصریح کرد: در شهرهای مازندران از جمله کنسرت گروه امیر پازواری (سرونگ) ، کنسرت شبی به نغمه و نوا در ساری، کنسرت گروه نواحی رستاک و نیز در سال 92 کنسرت موسیقی سنتی ایرانی( استاد شهرام ناظری) در ساری که از کارهای فاخر و ماندگار شرکت نسیم مهرآوا بود، از دیگر فعالیتهای موسسه است که مورد استقبال زیاد علاقه مندان واقع شد.

مدیر موسسه فرهنگی و هنری نسیم مهرآوا گفت:برگزاری مراسم تجلیل و نکوداشت اساتید فرهنگ بومی از جمله استاد حسین طیبی، استاد کیوس گوران، استادخوشرو و دیگر نام آوران عرصه شعر و موسیقی بومی مازندران نیز در این سالها از جمله کارهای ارزنده مهر آوا به شمار می آید.

غلامی اظهار داشت: در سال جدید تولید محتوای صوتی و تصویری با کیفیت مطلوب، ایجاد و ساماندهی کلوپ هنرمندان و هنردوستان برای خدمات بهتر، از جمله ارایه بلیط کنسرت ها و محصولات تولیدی با تخفیف ویژه که بتوان خانواده ها را به سمت فرهنگ اصیل مازندران سوق داد را در سرلوحه کارهایمان داریم.

مدیر موسسه فرهنگی و هنری نسیم مهرآوا گفت:پس از برگزاری موفق و خوب گروه موسیقی نواحی کایر در برج میلاد تهران که اساتید موسیقی ایران از جمله استاد شهرام ناظری، صدیق تعریف ،حسام الدین سراج و سایر بزرگان در برنامه حضور داشتند و همچنین پیرو اهداف فرهنگی و هنری موسسه برای ارائه نسخه های موسیقی اصیل نواحی ایران،با مذاکرات بسیار خوبی که آقای جمال محمدی سرپرست گروه موسیقی نواحی کایر داشتیم تصمیم گرفتیم در ساری این برنامه را اجرا کنیم.

وی افزود: مجوز این برنامه با حمایت دکتر ابراهیمی مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران و معاونین ایشان و مسئولین زیربط صادر شده که از همه این عزیزان کمال تشکر را داریم.

غلامی خاطرنشان کرد: برای ترویج موسیقی بومی محلی در این برنامه که دو روز در سالن هلال احمر برگزار می شود، برنامه های جنبی از جمله توزیع بروشور برای معرفی سازها و موسیقی و هنرمندان ،دعوت از اساتید و سرشناسان هنر در این برنامه، ارایه پکیج و بسته های فرهنگی و توزیع محصولات تولیدی موسسه مهرآوا را لحاظ نمودیم که امیدواریم مورد توجه مردم عزیز قرار بگیرد.