هلال احمر زنجان 15 هزار عضو فعال دارد/ 19 اردیبهشت برگزاری همایش پیاده روی

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: در همه مراسم ها، اعضای فعال جمعیت حضور دارند و افراد غیرفعال تنها در مواقع بحرانی با جمعیت همکاری می کنند.

وی اظهار داشت: جمعیت هلال احمر با ایده و فکری هنری پایه گذاری شده و در حال حاضر 88 کشور عضو این جمعیت هستند و از این میان 55 کشور اسلامی عضو جمعیت هلال احمر هستند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: جمعیت هلال احمر در سال 1301 در کشور و در سال 1307 در شهر زنجان تشکیل شد.

طاهری با اشاره به اینکه از 18 تا 24 اردیبهشت ماه هفته جمعیت هلال احمر نامگذاری شده است، گفت: سازمان برای این هفته برنامه های متعددی در دستور کار دارد و شعار امسال هفته هلال احمر " کرامت انسانی با آمومزش همگانی " است.

وی به اهداف جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: تلاش برای تسکین آلام بشری، تلاش برای تامین احترام انسانها، حمایت از سلامت انسانی در تمامی کشور از اهداف جمعیت است .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان در ادامه به وظایف جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات امدادی در مواقع بروز حوادث و سوانح، ارائه کلاسهای اولیه در حوادث غیر مترقبه، ارسال کمک و اعزام و جمع آوری، ارائه کمکهای اولیه از وظایف این سازمان است.

طاهری به برنامه های هفته هلال احمر در استان اشاره کرد و افزود: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، ارائه خدمات رایگان به مراجعه کنندگان،نمایش توانمندی های امدادی، ارائه خدمات سلامت با تخفیف ویژه ، استقرار چادرهای امدادی، برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی، برگزاری مانور ساعت صفر ، آموزش های همگانی، دیدار با خانواده معظم شهدا، اردوی جهادی از برنامه های مهم جمعیت هلال احمر استان است.

وی گفت: همایش پیاده روی ویژه کارکنان و اعضای افتخاری جمعیت هلال احمر و خبرنگاران بحران و برای نخستین بار در استان زنجان و سطح کشور برگزار می شود.



مدیر عامل سازمان جمعیت هلال احمر استان زنجان یادآور شد: همایش پیاده روی جمعیت هلال احمر زنجان ساعت هفت صبح روز جمعه 19 اردیبهشت ماه از مقابل بیمارستان آیت الله موسوی زنجان آغاز و تا محل سینما روباز مجموعه تفریحی گاوازنگ ادامه دارد.