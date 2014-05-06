آغاز اردوی تیم ملی کاراته ناشنوایان/ سرپرست هیات ایلام منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم کرم الله علیمرادی رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیونداعضاء برای شهریار مرادی آمده است: "به پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام و به موجب این ابلاغ بعنوان "سرپرست هیأت ورزشهای ناشنوایان، بیماران خاص و پیونداعضاء استان ایلام منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و در ظلّ توجهات حضرت ولیعصر(عج) در انجام وظایف محوله موفق باشید".

خبر دیگر از ورزش ناشنوایان اینکه دومین اردوی انتخابی تیم‌های ملی کاراته آقایان و بانوان ناشنوا در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون برگزار می‌شود. در همین رابطه از ورزشکاران موردنظر خواسته شده است تا عصر روز پنجشنبه 25 اردیبهشت‌ماه خود را به کادر فنی معرفی کنند. این اردو تا 30 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.