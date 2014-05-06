سلامت اولویت اول دولتهای قبلی نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اصغر پیوندی روز سه شنبه در سیزدهمین کنگره شنوایی شناسی گفت: شرکت در کنگره‌ها سبب به روز شدن دانش پزشکان می‌شود و این یک اصل مهم در علوم پزشکی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: عمر علوم پزشکی 7 تا 8 سال است و بعد از آن باید اطلاعات پزشکی به روز و نو شود. یک پزشک باید با شرکت مرتب در کنگره‌ها، علم خود را به روز کند و همینطور تجربه و یافته‌های خود را با دیگر پزشکان به اشتراک بگذارد.

رئیس سازمان نظام پزشکی تهران با بیان اینکه از روز گذشته نظام جدید سلامت در کشور اجرایی شده است، گفت: این اتفاق خوب در دولتهای گذشته نیفتاد به این دلیل که سلامت اولویت اول آنها نبود اما اکنون با حمایتهای رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور، سلامت به اولویت اول کشور تبدیل شده است.

وی ادامه داد: درست است که ممکن است این تحول نتواند تمام انتظارات را برآورده کند اما به عنوان گام اول برای کاهش مشکل ات بسیار مهم است.

پیوندی به تأسیس رشته شنوایی شناسی در 40 سال پیش اشاره کرد و گفت: زمانی که این رشته تأسیس شد مدتها تنها در مقطع کاردانی دانشجو تربیت می‌کرد اما اکنون در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و PHD دانشجو تربیت می‌کند به طوریکه تاکنون 4 دانشجوی دکتری در این رشته فارغ‌التحصیل شده‌اند و 20 دانشجو نیز در مقطع دکتری مشغول تحصیل هستند.

وی به حل مشکل تأسیس مطب فارغ‌التحصیلان شنوایی شناسی اشاره کرد و گفت: در گذشته هر دانشجو بعداز فارغ‌التحصیلی می‌بایست 5 سال در جاهای مختلف کار می‌کردتا اجازه تأسیس مطب به او داده می‌شد اما با صحبت‌هایی که در نظام پزشکی صورت گرفت، این مدت به دو سال کاهش یافت.