معلمان زیربنای توسعه و رشد متعالی در هر جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسیب میر رمضانی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم تجلیل از معلمان نمونه شهرستانی و استانی بابلسر گفت: ایثارگری و الگو بودن معلمان باعث سلامت جامعه میشود.
وی افزود: نکوداشت مقام پرافتخار معلم، تکریم انسانهائیست که برای بالندگی نسل فردای جامعه خویش، از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند و غیور و استوار با تحمل ناملایمات؛ جان فرزندان این سرزمین را به گوهر علم و ادب و معرفت میآرایند.
به گفته وی، معلمان افتخار خدمت به دانشآموزان را دارند و این امر برای فرهنگیان نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به آنان عطا کرده است.
این مسئول تاکید کرد: هر جامعهای که بهرهاش از علم و اخلاق و معنویت افزونتر گردد و مقام معلم به کمال مطلوب خود نزدیکتر شود، به سمت تعالی رهنمونتر است.
میر رمضانی با بیان اینکه معلمان نجیبترین، صادقترین و موثرترین افراد جامعه هستند و باید به آنان توجه کافی شود؛ به فرمایشات امام راحل مبنی بر اینکه معلمی شغل انبیاء است اشاره کرد وگفت: معلم تنها کسی است که میتواند با آموزش معلومات مفید و معارف اندیشمندان، انسانها را تربیت کند.
وی در ادامه با اشاره به ویژگیهای شهید مطهری و آثار این عالم وارسته خاطرنشان کرد: توصیه میشود به آثار شهید مطهری توجه بیشتری شود زیرا این آثار راهنمای مربیان و معلمان جامعه است..
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