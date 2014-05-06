به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این فیلم قصد دارد زندگی سیاسی نخست وزیر پیشین اوکراین را که امروز برای کسب جایگاه ریاست جمهوری این کشور تلاش می‌کند، تصویر کند.

آنا کروتووا مدیر پیشین شرکت تهیه فیلم روسی اس‌تی‌وی گفت هم فیلمنامه این فیلم را می نویسد و هم آن را تهیه می کند. وی گفت امیدوار است بتواند با جلب کمک مالی از روسیه این فیلم را بسازد.

ایزوستیا روزنامه روسیه با نقل قول از این مدیر نوشت که این فیلم قصد ندارد تا تصویری کمال گرایانه از تیموشنکو ارایه کند زیرا او بیش از آنکه برای عدالت مبارزه کند، سیاستمداری ماجراجوست.

این تهیه کننده پیش بینی کرده که فیلمش را با سرمایه 4 تا 5 میلیون دلاری بسازد و مراحل تهیه آن را با آغاز سال 2015 شروع کند. هنوز کارگردان یا بازیگران این فیلم معرفی نشده اند.

تیمشونکو 53 ساله است و نقش تعیین کننده‌ای در اوکراین سال 2004 داشت. او ماه فوریه گذشته (بهمن ماه) از زندان آزاد شد و اعلام کرد در انتخابات 25 ماه می امسال برای تعیین رییس جمهوری جدید اوکراین شرکت می کند.

بر مبنای نتایج نظرسنجی‌ها تیموشنکو بخت دوم کسب این موقعیت را داراست.