سرپرست اداره حفاظت محیط زیست کلیبر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلیبر، با ابلاغ حکمی "علی شاهد" را به عنوان سرپرست جدید این منصوب کرد.

در این جلسه که با حضورمدیر کل حفاظت محیط زیست استان ، فرماندار و جمعی از مسئولین در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد، ضمن معرفی شاهد به عنوان سرپرست جدید، از تلاش های حمید غفاری رییس سابق اداره حفاظت محیط زیست کلیبر نیز تقدیر شد.

علی شاهد پیش از این سابقه کارشناس محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی را در کارنامه کاری داشته است.