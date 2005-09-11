فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران منصوب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" متن حكم مقام معظم رهبري به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

امير سرلشكر عطاءالله صالحي

نظر به پذيرش درخواست كناره گيري اميرسرلشكر سليمي، شما را كه داراي سوابق انقلابي و تجارب ارزشمند در بخشهاي مختلف ارتش بويژه دوران دفاع مقدس مي باشيد ، به فرماندهي كل ارتش جمهوري اسلامي ايران منصوب مي كنم.

انتظار مي رود ارتش جمهوري اسلامي ايران كه اينك داراي ذخيره عظيم نيروي انساني كارآمد و مومن است و در ارتقاء توان رزم چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن گامهاي بلند و موثري برداشته است، در دوران فرماندهي شما با بهره گيري از نيروهاي مستعد و جوان خود شتاب بيشتري در اين جهت پيدا كند و آمادگي خود را به نصاب شايسته برساند.

از تلاشهاي مخلصانه و با ارزش امير سرلشكر محمد سليمي در زمان تصدي اين مسئوليت صميمانه تشكر و قدرداني مي كنم.

توفيقات همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سيد علي خامنه اي

20/6/1384

همچنين حضرت آيت الله خامنه اي طي حكمي امير سرلشكر سليمي را بعنوان مشاور ويژه فرمانده كل نيروهاي مسلح، در امور ارتش منصوب كردند.

متن حكم ايشان به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

امير سرلشكر محمد سليمي

با استعفاي جنابعالي موافقت و شما را به مشاورت ويژه فرمانده كل نيروهاي مسلح، در امور ارتش منصوب مي كنم.

سيد علي خامنه اي

20/6/84

متن استعفاي امير سرلشكر محمد سليمي فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر مبارك فرماندهي معظم كل قوا

سلام عليكم

باستحضار مي رساند:

63 ماه از ماموريت خطير ف . ك . آجا كه به عهده اين سرباز گذاشته شد مي گذرد.

بحمد الله با توجه خاص امام عصر صلوات الله عليه، تحت فرماندهي داهيانه حضرت مستطاب عالي اكنون جمهوري اسلامي ايران با برخورداري نسبي از انضباطي مستحكم، اقتداري شايسته، با آهنگي موزون به سوي اعتلاء توانمندي ها در حركت است و براي اجراي ماموريت هاي تعريف شده، امروز آماده تر از ديروز گوش بفرمان مي باشد.

با عنايت به اينكه در تاريخ 9/12/83 كتبا درخواست شد (پيوست)، اينك يك بار ديگر فرصت را مغتنم دانسته استدعا دارم اجازه فرماييد ادامه اين راه نوراني و پر افتخار به عهده نيرويي جوانتر گذارده شود.

منوط به اراده عاليست .



فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران

سرلشكر محمد سليمي

6/6/84