معاون امور شوراها در شهرداری اردبیل شکل گیرد

علیرضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضرورت اجرای این طرح را توسعه فعالیت شورا خواند و تصریح کرد: شورا باید شهرداری را در انجام فعالیت ها و ماموریت های محوله یاری رساند.

وی افزود: فعالیت شورا به دید فنی و تخصصی نیاز داشته و با توسعه فعالیت و ارتباط منسجم با شهرداری می تواند بسیاری از نارسایی ها و کمبودها را برطرف کند.

سلیمانی معتقد است در حال حاضر شورای شهر اردبیل از تمامی صنوف و حتی بازه سنی عضو داشته و به همین دلیل می تواند با همبستگی و وحدت به تمامی نیازهای مدیریت شهری پاسخگو باشد.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل اضافه کرد: ضرورت مدیریت شهری اردبیل توجه به مدیریت واحد است و این مهم می تواند بسیاری از تداخل های مدیریت زیربنایی و زیر ساختی از جمله آبرسانی، امور فاضلاب و گازرسانی را به حداقل برساند.

وی افزود: توانمندی شورا باید از طریق مجاری قانونی و توسعه تعامل با دستگاه ها به ویژه شهرداری افزایش یابد.

به گفته سلیمانی در سال های اخیر از این توانمندی به بهترین شکل استفاده نشده و ضروری است شورا بیش از پیش در امور مدیریت شهری ورود کند.