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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۴۶

سلیمانی خواستار شد:

معاون امور شوراها در شهرداری اردبیل شکل گیرد

معاون امور شوراها در شهرداری اردبیل شکل گیرد

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فنی، عمرانی و توسعه شهری شورای اسلامی شهر اردبیل خواستار ایجاد معاون امور شوراها در شهرداری اردبیل شد.

علیرضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضرورت اجرای این طرح را توسعه فعالیت شورا خواند و تصریح کرد: شورا باید شهرداری را در انجام فعالیت ها و ماموریت های محوله یاری رساند.

وی افزود: فعالیت شورا به دید فنی و تخصصی نیاز داشته و با توسعه فعالیت و ارتباط منسجم با شهرداری می تواند بسیاری از نارسایی ها و کمبودها را برطرف کند.

سلیمانی معتقد است در حال حاضر شورای شهر اردبیل از تمامی صنوف و حتی بازه سنی عضو داشته و به همین دلیل می تواند با همبستگی و وحدت به تمامی نیازهای مدیریت شهری پاسخگو باشد.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل اضافه کرد: ضرورت مدیریت شهری اردبیل توجه به مدیریت واحد است و این مهم می تواند بسیاری از تداخل های مدیریت زیربنایی و زیر ساختی از جمله آبرسانی، امور فاضلاب و گازرسانی را به حداقل برساند.

وی افزود: توانمندی شورا باید از طریق مجاری قانونی و توسعه تعامل با دستگاه ها به ویژه شهرداری افزایش یابد.

به گفته سلیمانی در سال های اخیر از این توانمندی به بهترین شکل استفاده نشده و ضروری است شورا بیش از پیش در امور مدیریت شهری ورود کند.

کد مطلب 2286152

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