هاشمی رفسنجانی از کتابخانه ملی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه شنبه از کتابخانه ملی ایران بازدید و در نشست نخبگان فرهیختگان و اهالی فرهنگ و هنر که در سالن اجلاس این کتابخانه برگزار شد شرکت کرد.

وی از بخش نسخ خطی دیدن کرده است.

بنا بر این گزارش حجت الاسلام علی یونسی دستیار رئیس جمهور در امور اقوام، صالحی امیری رئیس کتابخانه ملی، محمود دعایی مسئول موسسه اطلاعات ، حجت الاسلام عسگری معاون پارلمانی دانشگاه آزاد و برخی دیگر از مسئولان وی را از بازدید از کتابخانه ملی همراهی کردند.