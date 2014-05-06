بیست و سومین مسابقات قرآنی بسیج کشوری در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله عین علی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با بیان این که این مسابقات به میزبانی سپاه نینوا از 18 تا 20 اردیبهشت ماه در ارودگاه صالحین سپاه نینوا برگزار می شود، ابراز داشت:در این مسابقات تعداد 303 شرکت کننده و 62 همراه از بین نونهالان، نوجوانان ، جوانان و میان سالان بسیجی از 30 استان شرکت خواهند کرد

وی با اشاره به اینکه 14 داور بین المللی در این مسابقات حضور خواهند داشت، ادامه داد: افراد شرکت کننده در این مسابقات از بین افراد برگزیده در دوره های مقدماتی و نیمه نهایی از بین بسیجیان حلقه های صالحین شرکت کرده اند و همچنین افراد برگزیده این مسابقات به مسابقات کشوری اوقاف راه پیدا می کنند.

سرهنگ عین علی افزود: دوره قبل این مسابقات در استان اردبیل برگزار شده است که البته مرحله مقدماتی این مسابقات در شش ماهه ابتدای سال 92 و مرحله نیمه نهایی آن نیز در هفته بسیج سال گذشته برگزار گردید که در این مسابقات از هر رشته سه نفر به عنوان برتر و در کل 30 نفر در هر دوره می توانند مقام برتر را کسب کنند.

وی با اشاره به هدف از برگزاری مسابقات قرآن کریم ، عنوان داشت: انس آحاد بسیجیان با قرآن کریم و آشنایی با آموزه های دینی و عمل به آن از جمله اهداف اصلی برگزاری این مسابقات است.

مسئول ستاد برگزاری این مسابقات عنوان داشت، تا به الان 36 دوره از این مسابقات در استان های دیگر برگزار شده است که در این دوره ها 14 دوره ویژه خواهران و22 دوره نیز ویژه برداران بوده است که بیست و سومین دوره ویژه برادران نیز در گلستان از 18 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

وی اضافه کرد: تقریبا در این مسابقات حدود 90 درصد از کسانی که اعلام آمادگی کرده اند توانسته اند در این مسابقات شرکت کنند و تقریبا استقبال خوبی از این مسابقات شده است.

سرهنگ عین علی با اشاره به اینکه حدود 150 میلیون تومان برای مناسب سازی شرایط اردگاه هزینه کرده ایم، تصریح کرد: در حاشیه این مسابقات برنامه های سیاحتی و زیارتی به امام زاده یحیی بن زید (ع) ، آق امام و برج قابوس نیز برای شرکت کنندگان برگزار می شود .

وی اعتبار این مسابقات را حدود 115 میلیون تومان اعلام کرد و اذعان داشت: به نظر می رسد این مسابقات متفاوت از مسابقات گذشته برگزار شود.