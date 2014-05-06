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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

کاهش قدرت خرید معلولان به دلیل مالیات بر ارزش افزوده/ ضرورت تشکیل کارگروه رفع مشکلات معلولان 

کاهش قدرت خرید معلولان به دلیل مالیات بر ارزش افزوده/ ضرورت تشکیل کارگروه رفع مشکلات معلولان 

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان از ضرورت حذف مالیات بر ارزش افزوده برای معلولان خبر داد و گفت: مالیات بر ارزش افزوده توان خرید معلولان را کاهش داده است.

علی همت محمودنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به عدم تخصیص ارز به وسایل کمک توانبخشی معلولان و همچنین اینکه کارخانه های داخلی توان تولید وسایل مورد نیاز معلولان را ندارند به همین دلیل وسایل تولید شده فاقد استانداردهای لازم هستند.

وی تاکید کرد: به منظور افزایش توان خرید معلوان خواهان حذف عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برای وسایلی از قبیل عصا، ویلچر، سمعک و همچنین وسایل مورد نیاز نابینایان کشور هستیم.

عضو هیئت مدیره سازمان جهانی معلولان گفت: با آنکه افراد غیر معلول برای راه رفتن مالیاتی را پرداخت نمی کنند ولی معلولان علاوه بر عوارض ، 8 درصد مالیات ارزش افزوده وسایل توانبخشی را نیز باید پرداخت کنند که متاسفانه وزارت صنعت ، معدن و تجارت آنان را وسایل لوکس می داند.

به گفته وی، کدام انسان خردمند عصا و ویلچر مورد نیاز معلولان را لوکس تلقی می کند.

محمودنژاد از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درخواست کرد هرچه سریعتر کارگروه ویژه معلولان را برای گره گشایی از مشکلات این افراد تشکیل دهد.

کد مطلب 2286171

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