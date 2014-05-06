دانشگاه آزاد اسلامی گیلان قهرمان مسابقات والیبال منطقه یک کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدیاری ظهر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته معلم افزود: مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاههای آزاد اسلامی - منطقه یک کشور به مدت شش روز با شرکت پنج تیم از استان های گیلان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی و کردستان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار شد.

وی ادامه داد : در این دوره از مسابقات، تیم ها بصورت دوره ای با هم به رقابت پرداخته که سرانجام پس از انجام بازی ها به ترتیب تیم های والیبال پسران دانشگاه آزاد اسلامی گیلان (مقام اول )، آذربایجان غربی (مقام دوم ) و آذربایجان شرقی (مقام سوم ) این دوره از مسابقات را کسب کردند.

محمد یاری همچنین هدف از برگزاری این مسابقات را انتخاب تیم های اول و دوم از این منطقه دانشگاهی برای شرکت در مسابقات سراسری دانشجویان پسر دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور عنوان کرد و افزود: این مسابقات در تابستان سال جاری با شرکت 12 تیم به میزبانی یکی از استان ها که از سوی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی کشور مشخص خواهد شد، برگزار می شود.