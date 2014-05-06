اینبار دولتمردان باید درخواست حضور در این جشن را بدهند/ اجرای زنده 150 هنرمند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای یازدهمین مراسم جشن شب بازیگر صبح امروز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه با حضور بهروز غریب پور دبیر جشن، کاظم هژیر آزاد رییس انجمن بازیگران خانه تئاتر، عظیم موسوی کارگردان مراسم و کیوان مشاهیری فرد مدیر ارشد IT شرکت سامسونگ که حامی مالی این جشن است در سالن کنفرانس تئاتر شهر برگزار شد.

در ابتدای این نشست رسانه ای غریب پور با ابراز خرسندی از حضورش در این جشن عنوان کرد: خوشحالم این وظیفه بر عهده ام گذاشته شده که بعد از یک دوری چند ساله از دوستان تئاتری بتوانم دوباره برای یک روز هم که شده در خدمتشان باشم. از زمانی که هژیر آزاد از من خواست دبیری جشن را بر عهده باشم به این کار احساس دین کردم و عاقمند بودم آرزوهایم را محقق کنم.

وی ادامه داد: از زمانی که خانه هنرمندان ایران راه اندازی شد من پیشنهاد دادم که جشن روز جهانی تئاتر و دیگر اتفاقات تئاتری در این مکان فرهنگی برگزار شود که خوشبختانه این یک روز نیز تبدیل به یک هفته شد. فراگیر کردن این جنبش جزو برنامه های من بود که خوشبختانه میسر شد. معتقدم که نمایش یک امر فراگیر است بنابراین پیشنهاد دادم که افتتاحیه جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی در محوطه بیرونی خانه هنرمندان برگزار شود تا همه مردم بتوانند از آن بهره ببرند. همچنین هنر بازیگری نیز تنها متعلق به به چندصد بازیگر نیست که در جشن بازیگر شرکت کنند پس ما نباید خودمان را محدود کنیم. نهایتا به همه علاقمندان به بازیگری در مدارس و نهادها بخشنامه ای ارسال کردیم که با ما در برگزاری این جشن همراه باشند.

این کارگردان تئاتر متذکر شد: ممکن است در گام اول زیاد موفق نباشیم اما امیدوارم در کشور ما روزی فرا برسد که مثل جشن ماسک در شهر ونیز همه مردم با همراهی هم به خیابانها بیایند و در این جشن شرکت کنند. بازیگری همزاد بشر است پس دلیلی نمی بینم که این جشن را فقط ما برگزار کنیم. امیدوارم پیام ما در این روز شنیده شود. من از آقای روحانی رییس جمهور کشور و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شدیدا گله دارم که در هیچ یک از سخنرانی های خود از تئاتر حرفی به میان نیاوردند. حتی وقتی از آقای جنتی سوال شد که چه هنری را دوست دارد عنوان کرد موسیقی سنتی و سینما.

غریب پور تصریح کرد: ما وزیری می خواهیم که به همه هنرها بی طرف و با حفظ مسئولیت نگاه کند. بی توجهی که در این دوره به تئاتر می شود آزاردهنده است. از آقای روحانی با وعده هایی که قبلا داده بود اینگونه بی توجهی ها بعید است. تئاتر به مرغ عزا و عروسی تبدیل شده و متاسفانه دارند جان اندکی را هم که دارند از او می گیرند. هیج قدرت و بشری نمی تواند تئاتر را از مردم بگیرد. تئاتر مثل ورزش دو میدانی که مادر همه ورزش هاست مادر همه هنرها محسوب می شود.

در ادامه کیوان مشاهیری با اشاره به حمایت شرکت سامسونگ از برنامه های هنری، پیغام دوک پارک مدیر دفتر سامسونگ در تهران را قرائت کرد و ابراز امیدواری کرد که این شرکت بتواند به کمک هنرمندان در برپایی رویدادهای هنری و فرهنگی موفق عمل کند. وی همچنین به ارائه فعالیتهای شرکت سامسونگ در طول چند سال گذشته پرداخت.

کاظم هژیر آزاد نیز بعد از ارائه گزارشی از چگونگی برگزاری روز جهانی تئاتر در کشورهای مختلف و همچنین ایران که به دلیل مصادف شدن با ایام نوروز به جای 27 مارس در اردیبهشت ماه برگزار می شود، یادآور شد: اعضای انجمن بازیگران خانه تئاتر وظیفه خود می دانند که با کمی تاخیر اما کماکان همراه با صدای دیگر ملل جهان ندای صلح و آشتی سر دهند. انجمن بازیگران به یمن تدبیر و امیدی که در دل مردم طنین انداز شده جشن شب بازیگر را برگزار می کنند.

وی در خصوص استفاده از حامی مالی در این جشن گفت: چون ما بضاعت برگزاری این جشن را به شکل باشکوه نداشتیم به کمک فرهاد تجویدی از شرکت سامسونگ برای برپایی این مراسم کمک خواستیم. فرهنگ استفاده درست از حامی مالی باید در کشور ما نهادینه شود چون دولت قادر نیست همه هزینه ها را تامین کند. هزینه کردن در ارتباط با فرهنگ رشد اخلاق را بالا می برد و شرکت در این بازی هم برای دولت و هم هنرمندان بازی برد برد است. من به دولت اقای روحانی امیدوارم و از او تقاضا دارم که از سال بعد به تئاتر که مادر سینما نیز محسوب می شود توجه بیشتری داشته باشند.

در بخش دیگری از این نشست عظیم موسوی که کارگردانی جشن شب بازیگر را بر عهده دارد، عنوان کرد: در این جشن بیش از 150 هنرمند روی صحنه می آیند و برنامه اجرا می کنند. به درخواست آقای غریب پور این برنامه مجری و سخنرانی ندارد و سخنرانی ها در قالب آیتم های نمایشی گفته می شوند. از داریوش مودبیان نیز که زحمت ترجمه صحیح پیام روز جهانی تئاتر را کشیدند سپاسگزارم.

موسوی ادامه داد: این جشن در سه پرده 45 دقیقه ای برگزار می شود. پرده اول به پیام ها و گزارش ها اختصاص دارد. پرده دوم ذات جشن است و سخنرانی ها نیز در همین پرده در قالب برنامه های نمایشی عنوان می شود. پرده سوم نیز به اهدای جوایز به برگزیدگان و پیشکسوتان اختصاص دارد.

غریب پور در بخش دیگری از این برنامه متذکر شد: در این جشن به دولتمردان نشان می دهیم که خانواده تئاتر خودش مدیر دارد، خانواده تئاتر انسانهایی شایسته رهبری دارد و قرار نیست از بیرون از مرزهای تئاتر نیرو وارد این حوزه شود. ما خودمان بدون هیچ دفتر و حقوقی و بدون درهم و دیناری در خدمت این کار بودیم.

کارگردان اپرای «حافظ» ادامه داد: من از هیچ دولتمردی تقاضا نمی کنم بلکه می گویم اگر فهمیدید که فهمیدید اگر نه از دستتان رفته است. چون هیچ دولتمردی را شایسته تقاضا نمی دانم. باید این شیوه قاجاری از بین برود که هنرمندان ساعتها پشت در اتاق دولتمردان به انتظار بایستند بلکه این دولتمردان هستند که برای بقا و دوام هنر به خدمت هنرمندان بیایند. در طول سالهای گذشته ما معکوس عمل کرده ایم.

وی در پایان صحبتهایش یادآور شد: حتی پادشاه خونخواری مثل سلطان محمود غزنوی در دربارش 400 شاعر و هنرمند دارد که یکی از آنها فردوسی است. من توصیه می کنم که دولتمردان در روز برگزاری جشن بازیگر تقاضا کنند که در جشن ما حضور داشته باشند. ما دولتمردان را دعوت نمی کنیم که بیایند و بر صدر بنشینند چون بر صدر نشستن جای هنرمندان است.

یازدهمین دوره جشن شب بازیگر شنبه 20 اردیبهشت ماه ساعت 19 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.