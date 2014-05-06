دو هزار و ۶۰۰میراث فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری ظهر سه شنبه در نشستی با مدیران شهرستانی این اداره کل افزود: همچنین ۷۲۰اثر تاریخی، ۲۹۹ بقعه متبرکه و دو اثر طبیعی در این استان ثبت شده است.

وی بیان کرد: مجموعه این پتانسیل ها در کنار طبیعت زیبای استان با وجود ۱۰درصد آب کشور و جنگل فراوان، کهگیلویه و بویراحمد را به عنوان یک مقصد جدید گردشگری معرفی کرده است.

باقری بر توسعه زیرساختهای گردشگری در استان تاکید کرد و بیان داشت: زیرساختهای گردشگری این استان متناسب با ظرفیتهای بالای آن نیست.

وی گردشگری را یکی از مهمترین محورهای توسعه این استان دانست و اظهار داشت: تحقق این امر مستلزم رشد سرمایه گذاری در این بخش است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گفت: همه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهرستانهای استان برای حل مشکلات صنعت فرابخشی گردشگری استان و تسهیل امور سرمایه گذاری باید تلاش کنند.

باقری بر بسترسازی برای جذب گردشگر خارجی تاکید کرد و افزود: ایجاد زمینه مناسب برای اقامت گردشگران خارجی در روستاهای هدف گردشگری ضروری است.

وی همچنین وظیفه میراث فرهنگی را مرزداری از میراث کهن کشور دانست و بیان داشت: این میراث هویت ماست و هرکس تاریخ و میراث عظیم فرهنگی خود را فراموش کند، هویت خود را فراموش کرده است.

باقری با اشاره به ظرفیتهای استان در بخش های صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی گفت: این استان در هر سه بخش می تواند به قطبی در کشور بدل شود.