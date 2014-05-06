طرح ملی هم کدسازی تلفن در استان سمنان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامرضا عرب هاشمی صبح سه شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل شرکت مخابرات استان سمنان ضمن بیان اینکه طرح هم کد سازی تلفن ها ساعت 22 روز چهارشنبه در استان اجرا می شود اظهار داشت: برای اجرای این طرح تلاش شده است تا کمترین تغییر در استان اعمال شود و تنها قریب 50 درصد شماره تلفن ها دچار تغییر می شود.

وی از تغییر پیش شماره در اجرای این طرح خبر داد و عنوان کرد: با اجرای این طرح پیش شماره استان سمنان از 0231 به 023 تغییر کرده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان سمنان با تاکید بر اینکه مشترکان برای آگاهی از شماره تلفن های خود پس از اعمال هم کدسازی می توانند با گرفتن شماره 2118 و وارد کردن کد بدون صفر و شماره خود از شماره جدید اطلاع پیدا کنند اظهار داشت: تلفن های مشترکان در این استان با هم کدسازی هشت رقمی شده و ارتباطات درون استانی آنها نیز بدون نیاز به گرفتن کد، از نوع شهری خواهد بود.

عرب هاشمی در خاتمه گفت: مشترکان از طریق سایت شرکت مخابرات استان سمنان به نشانی www.tcsem.ir نیز از وضعیت تغییرات در شماره های تلفن کسب اطلاع کنند.