  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۴۳

از روز چهارشنبه/

طرح ملی هم کدسازی تلفن در استان سمنان اجرا می شود

طرح ملی هم کدسازی تلفن در استان سمنان اجرا می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات استان سمنان از اجرای طرح ملی هم کد سازی تلفن ها در این استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف سهولت در ارتباطات درون استانی با هزینه کمتر و نیز ارتباط تلفنی درون استانی بدون نیاز به پیش شماره اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامرضا عرب هاشمی صبح سه شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل شرکت مخابرات استان سمنان  ضمن بیان اینکه طرح هم کد سازی تلفن ها ساعت 22 روز چهارشنبه در استان اجرا می شود اظهار داشت: برای اجرای این طرح تلاش شده است تا کمترین تغییر در استان اعمال شود و تنها قریب 50 درصد شماره تلفن ها دچار تغییر می شود.

وی از تغییر پیش شماره در اجرای این طرح خبر داد و عنوان کرد: با اجرای این طرح پیش شماره استان سمنان از 0231 به 023 تغییر کرده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان سمنان با تاکید بر اینکه مشترکان برای آگاهی از شماره تلفن های خود پس از اعمال هم کدسازی می توانند با گرفتن شماره 2118 و وارد کردن کد بدون صفر و شماره خود از شماره جدید اطلاع پیدا کنند اظهار داشت: تلفن های مشترکان در این استان با هم کدسازی هشت رقمی شده و ارتباطات درون استانی آنها نیز بدون نیاز به گرفتن کد، از نوع شهری خواهد بود.

عرب هاشمی در خاتمه گفت: مشترکان از طریق سایت شرکت مخابرات استان سمنان به نشانی www.tcsem.ir نیز از وضعیت تغییرات در شماره های تلفن کسب اطلاع کنند.

کد مطلب 2286231

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها