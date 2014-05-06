به گزارش خبرنگارمهر، محمد زهرایی، پیش از ظهر سه شنبه در نشت خبری با اصحاب رسانه ضمن اشاره به اینکه که هرفعالیتی که در بسیج سازندگی انجام می‌شود خروجی فرهنگی دارد، افزود: خودسازی، محرومیت زدایی و استفاده از تفکر جمعی از جمله آثار گروه‌های جهادی در جامعه است.

زهرایی با بیان اینکه کمک رسانی به دولت در خدمت رسانی بهتر به مردم یکی از اهداف اصلی گروهای جهادی است، ادامه داد: در این رابطه در سال 91 بیش از 225 گروه جهادی به مناطق محروم استان اعزام شده اند.

وی ادامه داد: در این مدت اعزام گروه های جهادی از دانش اموزی و دانشجویی به فعالیت‌ها و گروهای تخصصی تر مانند پزشکان،مهندسین عمران و غیره ارتقاء یافته است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی تصریح کرد: در سال گذشته به فعالیت های گروه های جهادی از جنبه کیفی توجه شده است.

فعالیت 6 هزار حلقه صالحین در استان

زهرایی از فعالیت شش هزار حلقه صالحین در سطح استان خبر داد و بیان کرد: افزود: این حلقه‌ها در راستای ترویج فعالیت‌های فرهنگی در جامعه فعالیت می‌کنند که در قالب اردوهای جهادی یک روزه و در قالب فعالیت‌هایی مانند برداشت محصولات کشاورزی به روستائیان استان کمک می‌کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در استان هشت هزار رشته قنات وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد تا کنون در خراسان جنوبی بیش از شش هزار رشته قنات شناسایی شده که دو هزار رشته قنات با همکاری جهاد کشاوزی احیاء شده است.

وی با بیان اینکه سال 90 در استان 115 رشته قنات در استان با همکاری بسیج سازندگی احیاءشد، افزود: در سال گذشته به دلیل کمبود اعتبارات 75 رشته قنات در استان احیاء شده است.

وی عنوان کرد: در راستای احیا قنوات در سال گذشته 26 کارشناس در شهرستانهای استان مستقر شده اند و درزمینه احیاء قنوات نظارت دارند.

زهرایی افزود: عدم همکاری بین دستگاه های اجرایی از مهمترین مشکلات در انجام پروژه‌ها است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی تاکید کرد:در حال حاضر بسیج سازندگی استان با 17 دستگاه خدمات رسان همکاری دارد.

کمبود آب در 480 روستای استان/ آبرسانی سیار به 380 روستا

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در استان با توجه به خشکسالی‌های اخیر با کمبود آب مواجه هستیم، اظهار داشت: در حال حاضر در استان 480 روستا با کمبود آب مواجه هستند.

زهرایی با بیان اینکه به 380 روستای استان با تانکر آبرسانی می‌شود، بیان داشت: سالانه 100 روستا به جمع روستاهای آبرسان استان اضافه می‌شود.

وی به فعالیت‌های بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال گذشته 49 خانم عالم، 16 گلزار شهداء، یک سالن ورزشی چند منظوره، 11 کتابخانه روستایی، یک کانون پرورش فکری کودکان، 9 اورژانس 115، احیاء75 قنات با همکاری بسیج سازندگی انجام شده است.

وی از اجرای 38 پروژه محرومیت زدایی در استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با اعتبار 600 میلیون تومان در روستاهای استان احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

افتتاح 16 پروژه سازندگی در استان

وی با بیان اینکه در سال 91 در استان 50 پروزه محرومیت زدایی از محل اعتبارات قرارگاه کوثر احداث و به بهره برداری رسیده است، عنوان کرد: در این سال 42 خانه عالم، 17 گلزارشهداء، تعمیر 72 مسجد، 9 کتابخانه روستایی و پایگاه های اورژانس با اعتبار 9 میلیارد و 600 میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

وی در پایان با بیان اینکه در سال گذشته 294 کارگاه اقتصاد مقاومتی در استان راه اندازی شده است؛ بیان کرد: با راه اندازی این کارگاه ها زمینه اشتغال 200 نفردر استان فراهم شده است.

زهرایی از بهره برداری از 16 پروژه به مناسبت هفته بسیج سازندگی در استان خبر داد و تصریح کرد: اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها را 450 میلیون تومان بوده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی اظهارداشت: بالغ بر یک هزار و 800 نفر از مزایای این پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 315 گروه جهادی پزشکی به مناطق محروم خراسان جنوبی اعزام شده‌اند، افزود: در این مدت شش هزار ویزیت رایگان توسط این گروها انجام شده است.