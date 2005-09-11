به نظر يك پژوهشگر مطرح غربي: تعامل فرهنگي مسلمانان و مغرب زمينيان تاريخي درخشان دارد

دالماير در جواب به پرسش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" كه از وي در زمينه موانع اين نسبت و تعامل پرسش كرد جواب داد : جدال اصلي ميان اسلام و غرب جدال در عرصه سياسي و ژئوپلتيك است وگرنه در عرصه هاي فرهنگي و معرفتي اين دو تمدن بسي از يكديگر آموخته اند و بخصوص شيوه هاي زندگي و ارزشهاي آنها از يكديگر متأثر بوده است.

وي افزود : نظريه جنگ تمدنها يك پيشفرض را در خود نهفته دارد و اين پيشفرض اين است كه تمايل به قدرت ، محور اصلي و انگيزه مهم در سامان امور جهان است در حالي كه ما به انگيزه ها و انگيخته هاي ديگري نيز روبه روييم كه در اين نظريه مغفول افتاده اند.

به نظر دالماير بشريت براي غلبه بر مشكلات و مسائل خويش و رسيدن به تعاملي درخور بين اسلام و غرب راهي جز آن ندارد كه محوريت سياست را فراموش كند و با نگاهي فرهنگي – معرفتي به قضايا نظر كند.

اين پژوهشگر و فليسوف برجسته غربي معتقد است كه تمدنهاي غربي و اسلامي در صورتي مي توانند به گفتگوي بهينه دست زنند كه با گشودگي فكري و دور از غرورها و تعصبهاي بي جهت به گفتگو با يكيديگر بينديشند و معترف باشند كه هر دو به يكديگر نياز دارند.

دالماير در جواب به پرسشي در زمينه تعارضات غرب و اسلام گفت : غرب با ويژگيهايي چون فردگرايي و سكولاريسم شناخته مي شود، اين در حالي است كه تعاليم اسلامي بسي بر امت و جمع تأكيد دارند و علاوه بر اين در تعاليم اسلامي ، دنيا محور نيست بلكه مزرعه اي براي جهاني ديگر به حساب مي آيد. بدين جهت در ظاهر ميان اين دو آموزه تعارض به نظر مي رسد در حالي كه من بجد معتقدم مي توان ميان آموزه هاي متعادل غربي با ارزشهاي عميق و ژرف ديني جمع ايجاد كرد هرچند اين جمع محتاج ظرافتها و دقتهاي فراواني است.