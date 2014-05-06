سردار دهقان از مراکز فضانوردی و نظامی چین بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران که برای انجام یک دیدار رسمی سه روزه به کشور چین سفر کرده است، در ادامه برنامههای خود، از مراکز فضانوردی چین که سومین مرکز فضانوردی جهان به شمار میرود و تاکنون ده فضانورد به فضا اعزام کرده است، بازدید و از نزدیک با فعالیت بخشهای مختلف این مرکز آشنا شد.
در این بازدید همچنین آخرین دستاوردهای فضایی و برنامههای آینده این مرکز برای وی تشریح شد.
دهقان همچنین از لشکر 24 نیروی هوایی و تیپ پیاده، تیپ 196 نیروی زمینی ارتش چین بازدید و در جریان فعالیتهای آموزشی و عملیاتی آنها قرار گرفت.
همزمان با حضور وزیر دفاع کشورمان در محل این تیپ پیاده، واحدهای رزمی آن با انجام مانور و تمرینات نظامی، آمادگیهای رزمی - عملیاتی خود را به نمایش گذاشتند.
وزیر دفاع کشورمان قرار است فردا و در آخرین روز سفر خود به چین با ارتشبد فان چان گوآنگ، معاون رئیسجمهور و معاون کمیسیون نظامی کشور چین و همچنین آقای یانگ جیچی دبیر شورای عالی ملی و عضو شورای عالی دولتی چین دیدار و گفتوگو کند.
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