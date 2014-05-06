قطار برنامه ای بندرعباس - آلماتی و بندرعباس – بندر امیرآباد فعال خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پور فخری با اشاره به اینکه این تخفیف تعرفه ای بسته به حجم جابجایی کالا از یک تن تا 500 هزار تن است، افزود: مواد سوختی ، مواد معدنی ، کالاهای کانتینری ، گندم و کود شیمیایی از جمله این کالاهاست.

وی از اعلام آمادگی راه آهن هرمزگان برای انتقال هرگونه بار از این راه آهن به بندر شهید رجایی در کم ترین زمان خبر داد و اضافه کرد: هم اکنون جابجایی بارهای گندم و ریل آهن از کشتی به واگن در این بندر آغاز شده است.

مدیر کل راه آهن هرمزگان افزود : با توجه به افزایش سوخت و تعرفه های جاده ای و تخفیفات ارائه شده راه آهن پیش بینی می شود جابجایی ریلی از بندرعباس سالانه از 15 میلیون تن به 45 برابر افزایش یابد.

پورفخری خارنشان کرد: هم اکنون قطار برنامه ای در مسیر بندرعباس _ تهران فعال است و در آینده ی نزدیک قطار برنامه ای بندرعباس - آلماتی و بندرعباس – بندر امیرآباد هم فعال خواهد شد.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این طرح تا پایان سال 94 امکان اعزام چند قطار در یک بلاک فراهم می شود، اظهارداشت: 6 خط بارگیری کانتینر در ایستگاههای راه آهن بندرعباس فعال است و اوایل خرداد طرح تراک بندی مسیر بندرعباس - بافق بطول 650 کیلومتر آغاز می شود.