به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پرآور صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی برگزاری همایش جوانان، امید و توسعه در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر از جوانترین استان‌های کشور است و باید از ظرفیت‌های جوانان که در اختیار داریم به خوبی بهره ببریم.

وی با اشاره به صدور مجوز فعالیت برای بیش از 600 سازمان مردم نهاد در استان بوشهر خاطرنشان ساخت: بسیاری از این سازمان ها فعالیتی را در استان ندارند و تعداد سازمان‌های فعال انگشت‌شمار است چرا که به اهداف خود نرسیده‌اند و مسئولان نیز حمایت لازم را از آنها ندارند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به برگزاری همایش جوانان، امید و توسعه در بوشهر، بیان داشت: برگزاری این همایش نقش مهمی در حمایت بیشتر از جوانان و سازمان‌های مرمد نهاد دارد که باید از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی های صورت گرفته برای حمایت مسئولان و دولت از سازمان‌های مردم نهاد، اضافه کرد: استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی و عمرانی و اجتماعی از برنامه‌های دولت است که بدین منظور این سازمان‌ها تقویت می‌شوند.

پرآور با بیان اینکه فرمانداری بوشهر به عنوان متولی برگزاری همایش جوانان، امید و توسعه انتخاب شده است، تاکید کرد: همه دستگاه‌ها باید در برگزاری باشکوه این مراسم همکاری لازم را داشته باشند.

مشاور استاندار بوشهر در امور جوانان نیز در این نشست با اشاره به توجه ویژه دولت به جوانان، اظهار داشت: تشویق جوانان به روی آوردن و فعالیت در نهادهای مردم محور از مهمترین اهداف این همایش است.

یونس قیصی‌زاده از برگزاری دیگر همایش‌ها بدین منظور خبر داد و اضافه کرد: برگزاری همایش‌های بعدی بر عهده تشکل‌های مردم نهاد خواهد بود و شاهد برگزاری چرخشی این همایش‌ها در شهرستان‌های مختلف باشیم.