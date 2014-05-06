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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۱۷

شرعياتي خبر داد/

افت فشار آب شهر يزد تا پايان امشب برطرف مي‌شود

افت فشار آب شهر يزد تا پايان امشب برطرف مي‌شود

يزد - خبرگزاري مهر: مدير دفتر روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان يزد، از رفع مشكل افت فشار آب يزد تا پايان امشب خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدحسين شرعياتي اظهار داشت: مشكل افت فشار آب در شهر يزد تا پایان امشب برطرف مي‌شود اما از شهروندان می‌خواهیم برای دسترسی همه به آب در چند ساعت آینده، از مصارف غيرضروري خودداري كرده و ما را برای خدمت رسانی بهتر یاری کنند.

وي عنوان كرد: مشكل افت فشار آب استان به دليل لزوم تعميرات در تاسيسات ايستگاه شماره سه خط انتقال آب به وجود آمده و با تلاش كاركنان آب منطقه‌اي تا پايان امشب برطرف مي‌شود.

از ساعات اوليه صبح امروز، آب در برخي نقاط شهر يزد با افت شديد مواجه بوده و در برخي نقاط به دليل مصرف زياد، به حد قطعي نيز رسيده اما اين نوسان فشار آب، تا پايان امشب وجود خواهد داشت.

کد مطلب 2286278

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