به گزارش خبرگزاري مهر، محمدحسين شرعياتي اظهار داشت: مشكل افت فشار آب در شهر يزد تا پایان امشب برطرف مي‌شود اما از شهروندان می‌خواهیم برای دسترسی همه به آب در چند ساعت آینده، از مصارف غيرضروري خودداري كرده و ما را برای خدمت رسانی بهتر یاری کنند.

وي عنوان كرد: مشكل افت فشار آب استان به دليل لزوم تعميرات در تاسيسات ايستگاه شماره سه خط انتقال آب به وجود آمده و با تلاش كاركنان آب منطقه‌اي تا پايان امشب برطرف مي‌شود.

از ساعات اوليه صبح امروز، آب در برخي نقاط شهر يزد با افت شديد مواجه بوده و در برخي نقاط به دليل مصرف زياد، به حد قطعي نيز رسيده اما اين نوسان فشار آب، تا پايان امشب وجود خواهد داشت.