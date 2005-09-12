دومين دوره مسابقات ليگ تيراندازي باكمان درمشهد پايان يافت

به گزارش خبرنگار" مهر" درمشهد دومين دوره مسابقات قهرماني تيراندازي با كمان ليگ استان درروزپنجشنبه 17 شهريوردردو دوره بانوان وآقايان ودرمسافت 20 متربمناسبت ميلاد با سعادت امام حسين (ع) وبا حضور5 تيم دربخش بانوان و6 تيم دربخش آقايان درمجموعه ورزشي شهيد بهشتي برگزارونتايج ذيل بدست آمد.

انفرادي بانوان:

زهراجوانمرد سيستاني ازباشگاه فرش مشهد اول، ليلا بخشي زاده ازتربيت بدني خراسان دوم، صديقه بازي ازباشگاه آستان قدس سوم كه درنتيجه تيم فرش مشهد اول وتيمهاي آستانقدس رضوي وتربيت بدني استان دوم وسوم شدند.

درانفرادي آقايان:

مجتبي نائب زاده ازآستان قدس اول، تيم فرش مشهد، قديرنعمتي گل ازهيات جانبازان مقام دوم ، محسن جواهري پورازهيات جانبازان مقام سوم كه درنتيجه تيمي آستان قدس رضوي اول وهيات جانبازان استان وعقاب طلايي دوم وسوم شدند كه درنتيجه اول بانوان تيم فرش مشهد خانمها زهرا جوانمرد سيستاني، راضيه شيرمحمدي، كلثوم غلامي، شبنم ناظري وتيم اول آقايان تيم آستان قدس آقايان سيدرضا هروي موسوي، صادق شيرآل محمد، مجتبي نائب زاده.