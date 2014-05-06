برگزاری سمپوزیوم مراقبتهای پایان حیات بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمپوزیوم 2 روزه قرار است طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری (17 و 18 اردیبهشت 93) در بیمارستان آتیه تهران برپا می شود.

در روز نخست این سمینار، مهمانان پیرامون لزوم تدوین دستورالعمل اخلاقی برای مراقبتهای پزشکی از بیماران محتضر در نظام سلامت کشور، حق بر مرگ از دیدگاه اسلام و تاثیر آن در تصمیم گیری برای بیماران محتضر، جنبه های روان شناختی در مراقبت های پایان حیات، سخنرانی می کنند.

در این سمینار دو روزه، وضعیت حیات بیماران از لحاظ حقوقی، فقهی و علمی، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دکتر احسان شمسی گوشکی دبیر سمپوزیوم ملی مراقبتهای پایان حیات بیماران و مدیر اداره اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی ایران نیز به عنوان یکی از سخنران کلیدی این سمینار، پیرامون لزوم تدوین دستورالعمل اخلاقی برای مراقبتهای پزشکی از بیماران محتضر در نظام سلامت کشور، سخنرانی می کند.

همچنین ، "تبیین فلسفی مرگ امکان سنجی ارزیابی مرگ با ابزارهای مادی"، "تشخیص پزشکی مرگ و شاخص های پزشکی بیمار محتضر"، "وجوه اجتماعی، باورها و نگرش ها نسبت به مرگ در ایران" و...، از دیگر سخنرانی های این سمینار خواهد بود.