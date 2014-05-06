بیمارستان امام رضای کرمانشاه با کمبود 185 پرستار مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز پیوند مغز استخوان در این بیمارستان، اظهار داشت: مرکز فوق تخصصی پیوند مغز استخوان بیمارستان امام رضا(ع) که ششمین مرکز در کشور محسوب می شود با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون تومان راه اندازی شد.

دکتر علی سروش گفت: افتتاح مرکز فوق تخصصی پیوند مغز استخوان که به صورت همزمان با اجرای طرح تحول سلامت در استان انجام شده است، فرصت بی نظیری برای مردم غرب کشور را برای اولین بار به وجود آورده است.

وی افزود: از یک میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته به این بخش، 500 میلیون، صرف فضای فیزیکی و مابقی صرف خرید تجهیزات پزشکی برای این مرکز شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون پیوند مغز استخوان برای 40 بیمار در سطح کشور انجام شده، تاکید کرد: اولین بار در سال 1367 این پیوند انجام شده و کشور در پیوند مغز استخوان، برای بیماران تالاسمی رتبه دوم جهانی را داراست.

وی در ادامه یا اشاره به هزینه 300 تا 400 هزار یورویی مرکز پیوند مغز استخوان در کشورهای اروپایی هزینه درمانی این پیوند در کشور را 40 تا 80 میلیون تومان برآورد کرد و افزود: هم اکنون در بخش های خصوصی هزینه پیوند مغز استخوان به بیش از 100 میلیون تومان می رسد که در صورت راه اندازی آن قطعا صرفه جویی در زمینه درمانی کشور را به دنبال خواهد داشت.

سروش در پایان خاطر نشان کرد: هم اکنون در مجموع به 185 پرستار جدید در استان کرمانشاه نیازمندیم که با به کار گیری این تعداد نیرو، امیدواریم خدمات بهتری را به مردم در زمینه بهداشت و درمان ارائه داده و زمینه ارتقاء وضعیت سلامت مردم را بیش از پیش فراهم آوریم.