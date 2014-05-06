بساط بي قانوني و هنجار شكني برچيده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هيات عمومي اصراري كيفري ديوان عالي كشوربه رياست آيت الله محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضورقضات عالي رتبه ديوان عالي در جلسه سه شنبه برگزار شد. پس از قرائت كلام اله مجيد رئيس ديوان عالي كشور بيان داشت : شناخت اسلام هم بصيرت مي خواهد هم عمل ، جامعه اسلامي به ويژه جوانان براي شناخت اسلام به روشن دلي و بصيرت نيازمند هستند.

وی افزود: زماني كه فرد مسلمان بصيرت پيدا كند عمل و اجراء دستورات اسلام براي او آسان مي شود و قطعاً با نشاط و انگيزه روحي بسيار قوي به آن دستورات عمل مي کند. زيرا بصيرت يعني بينش و روشني و روشندلي قلب و راغب در مفردات القرآن مي گويد : بصيره القلب «يعني با نيروي عقلي و خرد ورزي و فهم عالي رسيدن به حيات معنوي.

رئيس ديوان عالي كشور با قرائت:قل هذه سبيلي ادعوا الي الله علي بصيره انا و من اتبعني بيان داشت : خداي تبارك و تعالي به پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد : به امت اسلامي بگو اين پيام را به مردم برسان راه و روش من و آيين اسلام اين است كه همگان را به سوي خداي واحد يكتا دعوت كنم و بگو اين راه را ناآگاهانه يا از روي گفته ديگران نمي پيمايم و تقليد نمي كنم . بلكه از روي آگاهي و بصيرت خودم و پيروانم ، همه مردم جهان را به سوي اين آئين الهي فرا مي خوانيم .

رئيس هيات عمومي ديوان تاكيد كرد : اين فرمان الهي نشان مي دهد كه پيروان رسول گرامي اسلام به نوبه خود بايد دعوت كننده به سوي آئين حق باشند با تبليغات و موعظه حسنه ديگران را به راه خداپرستي دعوت كنند تا راه شناخت رهبران راستين روشن شود .

آيت الله گركاني خاطر نشان كرد : با داشتن گنجينه هاي معنوي و ارزشي در قرآن كريم و نهج البلاغه و سخنان گران سنگ و ارزشمند اهل بيت عصمت و طهارت و قانون اساسي در نظام قضايي مترقي برگرفته از اسلام ناب محمدي (ص) بايد بساط بي قانوني و هنجار شكني در حاليكه سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملي و مديريت جهادي از سوي مقام معظم رهبري نامگذاري شده ، برچيده شود ، بايد بساط اضافه خواهي خودسرها درهم ريخته شود و بايد ريشه بداخلاقي ها و تندرويها در جامعه خشكانده شود.

وی با اشاره به فضاسازيهاي اخير در جامعه تاكيد كرد: تندرويهاي بي مورد وبداخلاقيها شكاف بين مسئولين خدمتگزار ايجاد مي كند ومانع دسترسي به اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي در خدمت رساني به قشر ضعيف جامعه خواهد شد و اگر خداي ناكرده اين گونه اعمال باعث شكاف در اتحاد مسئولين نظام شود مديريت نقصان پيدا مي كند كه متاسفانه روز به روز به اين مسائل دامن زده مي شود. لذا بايد در خيلي جاها از خودگذشتگي نشان دهيد تا به آرمانهاي والا و مقدس برسيم .

لازم به يادآوري است در ابتداي جلسه حضرت آيت اله محسني گركاني به دو نكته اشاره كرد و افزود: اولاً تشكر از دولت محترم بخاطر اجراي طرح سلامت در بيمارستانهاي سراسر كشوركه قابل ستايش است و اقدام بسيار خوب و شايسته و خداپسندانه اي است كه اميد است در اجراء درست آن دقت لازم اعمال شود و اما تذكر درمورد سخنراني جناب آقاي مهندس جهانگيري معاون اول محترم رياست جمهوري در خصوص اينكه اعلام شده پرونده معوقات بانكي كه جمع آن بسيار بالاست با ذكر اسامي به قوه قضائيه ارسال شده است .

لازم است مسئولين اعلام کنند اين شكايت را به كجا ارائه داده اند دفتر قوه قضائيه ؟ دفتر دادستان كل و... و جاي آن را شخصاً اعلام کنند چون مردم منتظر هستند كه قوه قضائيه در اين خصوص اقدام لازم را انجام دهند لذا شايسته است اطلاع رساني دقيقي در اين خصوص صورت گيرد .