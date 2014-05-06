نگاه بدبینانه فرهنگ ایران را ضد توسعه معرفی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یونسی دستیار ارشد رئیس جمهور در امور اقوام در نشست نخبگان، فرهیختگان و اصحاب فرهنگ و هنر که امروز در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار شد گفت: لازم می دانم در این مرکز مهمی که آیت الله هاشمی پی آن را نهادند به ایشان عرض ارادت کنم. این مرکز مکتوب و غیرمکتوب ایران است و همه اندیشه ها در آن وجود دارد.

یونسی با بیان این که ای مرکز بخش مهمی از میراث ملی ما است ادامه داد: بخش زنده میراث ایرانیان فرهنگ زنده ایرانیان است که تقریباً دستخوش تغییرات نشده و آن فرهنگی است که در اقوام ایرانی وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم ارزش ها، آداب، سنن و فرهنگ پویای ایران زمین را زنده مطالعه کنیم این فرهنگ در اقوام ایران موجود است.

دستیار ارشد رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه در بسیاری از ارزش های بزرگ بخشی از این فرهنگ دچار تغییر شده افزود: نگاه بدبینانه ای که موثر است سعی کرده فرهنگ ایران را ضد توسعه معرفی کند و فرهنگ دروغ، تزویر و ترس معرفی کند و بگوید با این فرهنگ نمی شود کشور را به توسعه رساند. من این نظریه را نظریه ضد توسعه می دانم و از آنها دعوت می کنم به فرهنگ زنده ایرانیان مراجعه کند، به فرهنگ اقوام ایرانی بلوچ،لر، کرد، آذری و همه اقوام توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه همه اقوام ایرانی در یک پیکر، یک واحد به نام ملت ایران حضور دارند افزود: ما یک ملت داریم، ملت فارس، کرد و لر نداریم. همه تنوع فرهنگی اقوام ایران رد ذیل این ملت بزرگ هستند و همه آنها ارزش های ایرانی دارند.

یونسی سازمان فرهنگ زنده ایران را سازمان زنده اقوام ایرانی دانست و گفت: من از آیت الله هاشمی تشکر می کنم که این موسسه بزرگ را بنیانگذاری کردند و همچنان حمایت می کنند.