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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۵۴

مهرجو:

لزوم توجه ویژه به موضوع آب شهر زلزله زده شنبه

لزوم توجه ویژه به موضوع آب شهر زلزله زده شنبه

بوشهر-خبرگزاری مهر:سرپرست فرمانداری دشتی گفت: با توجه به نزدیک شدن فصل تابستان و رواج بیماریهای عفونی می طلبد اداره آب وفاضلاب شهری نسبت به کلر زنی و بهداشتی کردن آب شهر زلزله زده شنبه همت بگمارند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح سه شنبه در جلسه شورای سلامت شهرستان دشتی اظهار داشت: امیدواریم با تشکیل جلسات بتوانیم گره ای از مسائل و مشکلات مردم بر طرف کنیم نه اینکه وقت خود را با جلسات ائتلاف نمائیم.

وی با اشاره به اینکه سیاست کلی نظام سلامت در دولت تدبیر وامید ارتقا شاخص سلامت است افزود:کاهش هزینه، دسترسی ساده همه مردم به درمان و پرهیز از تجاری شدن نظام سلامت از سیاست های کلی نظام سلامت دولت خدمتگزار است.

مهرجو ادامه داد:دولت مصمم است در بخش سلامت رویکرد قبلی را اصلاح و با رویکرد جدید نظام سلامت جامعه را ساماندهی نماید.

وی با تاکید بر حل مشکلات و معضلات حوزه سلامت در سطح شهرستان بیان داشت :باید این مشکلات را به ترتیب اولولیت بندی کنیم  که اگر این کار صورت گیرد می توانیم کارها را بهتر به جلو حرکت دهیم.

وی خاطر نشان کرد:با توجه به نزدیک شدن فصل تابستان اداره آب وفاضلاب شهری نسبت به کلر زنی و بهداشتی کردن آب شهر زلزله زده شنبه اقدام نماید تا  مشکلی برای مردم  بویژه در فصل گرما که امکان رواج بیماری عفونی بیشتر است پیش نیاید.

کد مطلب 2286331

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