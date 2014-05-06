33 هزار تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت های پلیس 110 هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حسن زاده بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح و عملکرد اقدامات مرکز فوریت های پلیس 110 بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 33 هزار و 618 تماس تلفنی شهروندان استانی با مرکز فوریت های پلیس 110 برقرار شده که 15 هزار و 138 مورد این تماس ها عملیاتی و منجر به حضور مأموران در صحنه شده و 16 هزار و 327 مورد این تماس ها اخذ راهنمایی از پلیس و2 هزار و 153 مورد این تماس ها غیر قابل رسیدگی بوده است.

وی افزود: از مجموع تماس های گرفته شده استانی در 43 روز گذشته 25 هزارو 735 مورد در بندر عباس بوده که بالغ بر 12 هزار فقره این تماس ها عملیاتی و منجر به حضور پلیس در صحنه شده ،12 هزارو401 مورد اخذ راهنمایی از پلیس و هزار و 296 مورد غیرقابل رسیدگی بوده که بر اساس بررسی و رصد صورت گرفته میزان رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس 110 از ابتدای سال جاری تاکنون 96 درصدو به لحاظ زمان حضور 4 درصد زیر شاخص بوده است.

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در مدت یاد شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل سرقت بعنف 38 درصد، سرقت منزل 41 درصد، سرقت موتورسیکلت 11 درصد، کیف قاپی 73 درصد، سرقت داخل خودرو 14 درصد، سایر سرقتها 19 درصد، مجموع کل سرقت ها 21 درصد و فوتی های ناشی از تصادفات درون و برون شهری 10 درصد کاهش داشته است.

حسن زاده با اشاره به شایعات بی پایه و اساس ربودن و قتل خانم ها توسط باند خفاش شب، این شایعه را با قاطعیت تکذیب کرد و اظهار داشت: با بررسی ها و رصد روزانه انجام شده تاکنون هیچ گونه تماسی از شهروندان یا شکایتی در خصوص موضوع قتل های سریالی و یا زنجیره ای به مراکز فوریتهای پلیس 110 و یا دیگر مراجع انتظامی واصل نشده و برابر قانون انتشار هرگونه شایعه و درج اخبار کذب در سایت ها عنوان مجرمانه داشته و به عنوان تشویش اذهان عمومی قابل پیگرد قانونی است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان هرمزگان به خانواده ها و عموم مردم استان توصیه نمود: ضمن جلوگیری از انتشار بی دلیل پیامک ها که معمولاً تفننی بوده و موجب ایجاد نگرانی در بین دانش آموزان و خانواده ها می شود، خانواده ها نظارت لا زم بر فرزندان و کنترل نوع دسترسی آنان به فضای مجازی و نحوه بهره برداری و اقدام آنها در این فضا داشته باشند.