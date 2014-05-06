اعضاي كتابخانه هاي عمومي كردستان به بانك مقالات فارسي دسترسي پيدا مي كنند

اسماعيل احمدي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دسترسي رايگان اعضاي كتابخانه هاي عمومي كردستان با سايت اينترنتي ايران نمايه گفت: بانک ایران نمایه بزرگترین بانک مقالات و نشریات فارسی به آدرس اینترنتی www.irannamaye.ir است.

وي با اشاره به ويژگي هاي اين بانك اطلاعاتي گفت: در این بانک اطلاعاتی بیش از یک میلیون و ششصد هزار سند شامل مقالات علمی- تخصصی، علمی پژوهشی نقد و آرشیو نشریات در دسترس علاقمندان قرار دارد.

مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان كردستان در ادامه سخنان خود عنوان کرد: در آرشیو نشریات ایران نمایه بیش از دو هزار و 700 عنوان نشریه متنوع از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در دسترس مخاطبان قرار دارد که این بخش می تواند بسیار مورد توجه روزنامه نگاران و پژوهشگران حوزه رسانه قرار گیرد.

وي بیان کرد: همچنین آرشیو مقالات بانک اطلاعاتی ایران نمایه دارای 82 هزار موضوع مختلف است که می تواند بسیاری از نیازهای پژوهشی مخاطبان را برآورده کند.

احمدی افزود: در این پایگاه مقالات فارسی در دسترس همه افراد است، اما اعضای فعال کتابخانه های عمومی می توانند در کتابخانه های عمومی بدون پرداخت هزینه و به صورت رایگان اقدام به دانلود مقالات مورد نظر خود ار آرشیو بانک اطلاعاتی نمایه کنند.

وی اظهار داشت: علاقمندان می توانند با ورود به این بانک اطلاعاتی با استفاده از شیوه های مختلف موضوعات مورد علاقه خود را جستجو کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان در پايان گفت: راه اندازی این پایگاه اقدامی ارزشمند در راستای توجه به نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی اقشار مختلف جامعه است و انتظار مي رود مورد استفاده افراد متقاضي نيز قرار گيرد.