تیم های برترمسابقات فوتسال روز جهانی کارگرمعرفی شدند

مهر انگیز گل میشی مسئول تربیت بدنی مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی البرزدر این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:این مسابقات با حضور 8 تیم وبه مناسبت روزجهانی کارگر برگزار شد ودر نهایت تیم ایران کاوه سایپا با برتری مقابل جهاد دانشگاهی به مقام نخست دست یافت وتیم مپنا در جایگاه سوم قرار گرفت.

وی افزود:این رقابت ها با هدف همبستگی بیشتر واحدهای تولیدی وگرامیداشت شان وجایگاه کارگر به انجام رسید وبا کیفیت خوبی پایان یافت.

گل میشی با بیان اینکه امکانات بسیار خوبی در حوزه ورزش موسسه تحقیقاتی وآموزشی جهاد دانشگاهی استان فراهم است گفت:ما در این واحد یک مجتمع ورزشی با عنوان شهدای جهاد دانشگاهی داریم که شامل سالن چند منظوره واستخر است واین آمادگی را داریم تا میزبانی مسابقات کارگری در سطوح مختلف را عهده دار شویم.

وی تصریح کرد:در کنار ارایه خدمات به جامعه کارگری وواحد های تولیدی استان البرز این شرایط وجود دارد تا تیم های ورزشی استان از خدمات این مرکز به شکل مناسب بهره مند شوند.

مسئول تربیت بدنی جهاد دانشگاهی استان البرز با قدردانی از حمایت های مدیریت مرکز گفت:مهندس ربانی نگاه ویژه ای نسبت به ورزش دارند وعلاقمند هستندبا توجه به امکانات خوب موجود در این مجموعه سرویس دهی مناسبی به جامعه ورزشی البرز داشته باشیم.

وی در پایان با بیان اینکه این واحد در آینده میزبانی مسابقات دیگری را عهده دار خواهد بود گفت:امیدوارم در کنار ورزش استان بتوانیم خدمات خوبی را به قشر کارگر ودر مجموع استان ارایه کنیم