دلواپسی نسبت به میدانهای مشترک نفتی/ تخریب هشت ساله اقتصاد ایران جبران ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان ظهر سه شنبه در حاشیه چهارمین نشست مشترک مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی و آزاد کشور در نشست خبری در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، مبنی بر روند بهبود وضعیت اقتصادی و مدیریت بر وزرای اقتصادی دولت تاکید کرد: وزیران اقتصادی کشور را نمی توان با سردار ویا سرلشکری مقایسه کرد زیرا اقتصادی از این جنس نیست.

وی تصریح کرد: شخص رئیس جمهور در جلسات سیاست گذاری شرکت می کند و به طور اساسی کارها را مد نظر دارد.

مشاور ارشد رئیس جمهور با بیان اینکه تلاش ما بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، گفت: تخریب هشت ساله اقتصاد ایران هیچگاه قابل جبران نیست تنها کاری را که می توان انجام دارد بهبود وضعیت است.

ترکان یادآور شد: آنچه که رفته دیگر قابل برگشت نخواهد بود که از جمله آنها ذخایر مشترک بین ایران و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس است.

دبیر شورای هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد کشور با بیان اینکه سیاست ما در خصوص چاه های مشترک مسابقه در برداشت است، گفت: این روش به طور کلی مشکل دارد زیرا در کشورهای اروپایی دو کشور که بر یک چاه اشتراک دارند اقدام به راه اندازی سکوی مشترک تولید می کنند.

گاز و نفت نیز حق مسلم ملت ایران است

ترکان تاکید کرد: دلواپسی از وضعیت گاز پارس جنوبی و میدان های مشترک نفتی وجود دارد و آنچه که مهم است و باید به آن توجه کنیم این است که گاز و نفت نیز حق مسلم ملت ایران است و نباید اجازه دهیم مشکلی برای آنها ایجاد شود.

مشاور ارشد رئیس جمهور در پاسخ به سئول دیگر خبرنگار مهر، در خصوص انتظار مردم برای ارزان شدن کالاها در کشور یادآور شد: به طور حتم وضعیت اقتصادی کشور و مردم بهبود خواهد یافت اما هیچکس نمی تواند تاریخی برای انجام کارهای بزرگ و زیر بنایی کشور اعلام کند زیرا تخریب های گذشته بی شمار است.

دبیر شورای هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد کشور در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص راه اندازی یک منطقه آزاد تجاری در فارس، گفت: ایجاد یک منطقه آزاد تجاری احتیاج به قانون دارد البته شرایط استان نیز باید مناسب باشد.

وی تاکید کرد: باید دید وضعیت الحاق استان فارس به دریا به کجا رسیده و آن موقع است که باید به دنبال یک قانون برای راه اندازی منطقه آزاد تجاری گشت.

ترکان در پاسخ به سئول خبرنگار دیگری در خصوص وضعیت منطقه ویژه اقتصادی شیراز، گفت: 33 واحد در این منطقه مشغول به کار و 40 واحد نیز در حال سرمایه گذاری هستند که البته وضعیت مناسب است.

دبیر شورای هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد کشور ادامه داد: البته درخواست من از مسئولین منطقه ویژه شیراز ایجاد امکانات برای صنایع کوچک و جوانان بود که در این راستا طی توافقاتی با پارک علم و فناوری نیز 6.5 هکتار زمین برای جوانان آماده شده است.

وی در خصوص انتقاد برخی افراد از وضعیت گمرک کشور، گفت: کارهایی که طی چند سال گذشته در گمرک بر روی زمین مانده بود طی چند ماه انجام شده و ما از این وضعیت راضی هستیم.

ترکان افزود: گمرک باید تقویت شود به خصوص در رسیدگی به کارمندانی که در برخی از مراکز باید تا ساعاتی از شب کار کنند و صبح زود نیز مجدد به سر کار خود باز گردند.

مشاور ارشد رئیس جمهور در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص رسیدگی به تخلفات موجود در مناطق آزاد، گفت: بخشی از زمین ها به مناطق آزاد تحویل داده شد و بخشی نیز پس از بررسی تایید شد که واگذار شود.

وی تصریح کرد: در کل 157 هزار متر مربع پس گرفته شد.

دبیر شورای هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد کشور در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص راه اندازی دانشگاه در مناطق ویژه و آزاد، گفت: این فعالیت یک کار قانونی است زیرا با استفاده از این راه دانشگاه ها می توانند درآمدی برای خود داشته باشند و از طرفی وضعیت زندگی اساتید نیز بهبود می یابد.

مشاور ارشد رئیس جمهور پس از بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شیراز تا ساعتی دیگر در بین مهندسان استان فارس حضور خواهد یافت.