کارگران شهرستان پاوه تجلیل شدند/ دولت یازدهم برای رفع مشکل معیشتی کارگران تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار پاوه پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از کارگران و کارفرمایان نمونه این شهرستان اظهار داشت: کارگران در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسیار مهم و بی بدیلی داشته اند.

پرویز ایده پور اظهار داشت: کارگران بدون هیچ گونه ادعایی در هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمن دژخیم ایستادند و شهدای زیادی را هم در این راه تقدیم انقلاب و نظام کردند.

وی بیان داشت: دولت یازدهم باید با تدبیر و امیدی که از آن دم می زند برای رفع مشکل معیشتی و حقوقی کارگران تلاشی دو چندان داشته باشد.

فرماندار پاوه تصریح کرد: کارگر یعنی کسی که ادعایی ندارد و نیاتش در عملش نهفته است، پس احترام و تکریم این قشر وظیفه انسانی و دینی هر انسانی است.

ایده پور اظهار داشت: در شهرستان پاوه نیز هستند کارگرانی که از اولین ساعات صبح تا شب هنگام برای به دست آوردن روزی حلال تلاش می کنند که به نظر بنده این کار نوعی جهاد محسوب می شود.

فرماندار پاوه تاکید کرد: قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منشا خدمات ارزنده ای در حوزه عمران و آبادانی و امور فرهنگی کشور است و باید از زحمات و خدمات کارگران و کار فرمایان کارگاه هیروی وابسته به این قرارگاه در شهرستان پاوه نیز قدردانی کنیم.

در پایان این مراسم، از کارگران و کارفرمایان برتر و ممتاز شهرستان پاوه با اهدا هدایای تقدیر به عمل آمد.