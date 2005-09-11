بهداشت مدارس ؛ معضل فضاهاي آموزشي كشور

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ،15ميليون و 300 هزار دانش آموز كشوردر حالي به استقبال آغاز سال تحصيلي جديد خواهند رفت كه شيوع بيماري وبا همچنان از بين نرفته و احتمال تشديد " موج دوم " اين بيماري به ويژه در نواحي جنوب غرب كشور همچنان وجود دارد .

از سوي ديگر آن طور كه همگان مي دانيم ، شيوع اين بيماري بيش از هر علتي به عدم رعايت مسائل بهداشتي و نبود ظرفيت هاي لازم براي داشتن يك محيط سالم و بهداشتي باز مي گردد . استفاده از آب شرب سالم ، آن طور كه مسئولان وزارت بهداشت بارها بر رعايت آن تاكيد داشته اند ، مهم ترين اصل براي مقابله با بيماري وبا و بيماريهاي مشابه است كه از طريق عدم رعايت نكات بهداشتي شيوع پيدا مي كند .

لذا در حالي كه تب بيماري وبا همچنان فروكش نكرده و نمي توان به صرف كاهش آمار مبتلايان به اين بيماري ، شيوع آن را پايان پذيرفته تلقي كرد ، مدارس كشور در آستانه بازگشايي قرار دارند و از همين رو ميليونها دانش آموز به اميد فراگيري علم و تحصيل ساعاتي از عمر خويش را در محيطهايي سپري خواهند كرد كه نمي توان به سالم و بهداشتي بودن صد در صد آنها اطمينان حاصل كرد !

شواهد امر حاكي از آن است كه اغلب مدارس استانهاي خراسان جنوبي و شمالي ، سيستان و بلوچستان ، كرمان، هرمزگان ، كردستان ، آذربايجان غربي ، كهكيلويه و بوير احمد ، خوزستان و برخي از شهرستانهاي استان تهران از وضعيت بهداشتي مناسب و مطلوبي برخوردار نيستند و اين قبيل فضاهاي آموزشي از حداقل امكانات بهداشتي محرومند...

اما سرپرست وزارت آموزش و پرورش ( كه البته نمي توان از وي چندان هم توقع داشت كه در زمان اندك شروع به كار خود ، بتواند تمام مشكلات فضاهاي آموزشي را حل و فصل كند) در خصوص تمهيدات در نظر گرفته شده براي پيشگيري از شيوع وبا در مدارس كشور ، اظهار داشته كه براساس توافقنامه با وزارت بهداشت و درمان در رابطه با بهداشت مدارس ، دستورالعملي تهيه شده كه اجراي آن طي روزهاي آينده ابلاغ خواهد شد .

البته جالب است بدانيم كه علي اصغر فاني با استناد به اظهارات مسئولان وزارت بهداشت كه عنوان داشته اند مشكلي در خصوص بيماري وبا در سطح مدارس كشور وجود ندارد ، به آغاز بدون وفه سال تحصيلي جديد تاكيد كرده است !

از سوي ديگر مسئولان سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران كه بيشترين حجم مشكلات را به لحاظ كمبود فضاهاي آموزشي و امكانات تحصيلي دارند ، براي جلوگيري از شيوع بيماري وبا در بين دانش آموزان ، اقدام به ايجاد تاسيسات لوله كشي صابون مايع در تمامي مدارس شهرستان كرج نموده اند .

اين در حالي است كه سازمان مذكور چند شهرستان محروم همچون رباط كريم ، اسلامشهر ، باقر آباد و... با حجم زيادي از دانش آموزان را تحت پوشش دارد كه براي تامين امكانات بهداشتي مدارس آنها هيچ گونه تدابير خاصي انديشيده نشده است .

اغلب مدارس اسلامشهر به ويژه مقاطع ابتدايي از داشتن سرويس هاي بهداشتي تميز و سالم محروم بوده و همواره سلامت بچه ها در اين قبيل فضاهاي آموزشي تهديد مي شود .

در سال تحصيلي 84 -83 وزارت آموزش و پرورش اعتباري حدود 240 ميليون تومان را براي براي ريشه كني شپش در بين دانش آموزان اختصاص داد كه اين رقم حتي نتوانست مشكلات مدارس پايتخت را حل كند ، چه رسد به اينكه بتواند مشكل بهداشت هزاران مدرسه محروم در روستاها و آبادي هاي دور افتاده را حل كند.

بنابراين ، به نظر مي رسد بهداشت مدارس از اولويت چندان بالايي در آموزش و پرورش برخوردار نيست و همواره تحت الشعاع ساير مسائل و موضوعات قرار گرفته است . به طوري در سال تحصيلي گذشته مدارس سراسر كشور با كمبود 17هزار مربي بهداشت مواجه بودند . در صورتي كه بر اساس استانداردهاي بين المللي، به ازاي هر 750 دانش آموز يك مربي بهداشت نياز است. در حالي كه در برخي از استانهاي كشورمان براي هر 200 هزار دانش آموز فقط يك مربي بهداشت وجود دارد !