ایران مقصد جدید سرمایه گذاران بخش خصوصی چین

به گزارش خبرگزاری مهر، در سمینار معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران در پکن بر شرایط مطلوب و مناسب سرمایه گذاری در ایران و افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور تاکید شد. این سمینار که به منظور معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به سرمایه گذاران خارجی با همکاری سفارت ایران در پکن با حضور چند تن از مقامات دو کشور از جمله مارشال ژنگ رئیس فدارسیون سرمایه گذاری خارجی چین، صفری سفیر ایران در چین برگزار شد، شرکت های چینی فرصت های سرمایه گذاری ایران را بررسی نموده و خواستار سرمایه گذاری در ایران شدند.

مارشال ژنگ ضمن اشاره به نقش مثبت و سازنده سفارت ایران در پکن و اهمیت آن افزود: اگر برخی شرکت ها از سرمایه گذاری در ایران واهمه دارند این مطلب به دلیل اخبار و تبلیغات منفی برخی کشورهای غربی است اما با برگزاری این چنین سمینارها و همایش های مشترک موجب آشنایی بیشتر سرمایه گذاران با فضای اقتصادی ایران می شود.

وی خاطر نشان کرد: منابع طبیعی بسیاری در ایران وجود دارد و از این حیث ایران دارای شرایط بسیار خوبی برای سرمایه گذاری است و البته ایرانیان در تجارت از ذکاوت خاصی بهره می برند.

رئیس فدراسیون سرمایه گذاری خارجی چین نیز تقویت و افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور را خواستار شد و اظهارداشت: سرمایه گذاران چینی علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران قبل از ورود به بازار ایران باید با مشوق ها، قوانین و مقررات این کشور در حوزه سرمایه گذاری خارجی آشنا شده و اقدام به سرمایه گذاری در حوزه های تخصصی کنند.

همچنین صفری سفیر کشورمان در پکن نیز در اظهاراتی گفت: با آغاز به کار دولت جدید در ایران فصل جدیدی در تعاملات بین ایران و سایر کشورهای جهان ایجاد شده و رئیس جمهور ایران بر گسترش مناسبات اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک بین دو کشور ایران و چین تاکید ویژه ای دارند. از سوی دیگر ژی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز تاکید خاصی بر گسترش روابط اقتصادی با ایران داشته و در این خصوص نیز بسیار جدی هستند.

به گفته سفیر ایران در پکن، همکاری های اقتصادی در بخش ها و زمینه های مختلف بین دو کشور رشد خوبی را در طی سال های اخیر تجربه نموده و ارزش تجارت بین دو کشور به 40 میلیارد دلار در سال 2013 رسیده است.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی، ایران هشتمین مقصد سرمایه گذاری کشور چین در سال 2013 بوده و بطور تاکنون حدود 4 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری مستقیم داشته اند.

صفری افزود: توانمندی مالی و فنی شرکت های چینی در اجرای پروژه ها در زمینه های مختلف از جمله نفت، معدن، انرژی گاز و همچنین صنایع پتروشیمی و کشاورزی از یکسو و از سوی دیگر جذابیت های فرصت های سرمایه گذاری ایران برای سرمایه گذاران در حوزه های مختلف، فرصت بی نظیری را برای همکاری بین دو کشور و گسترش همکاری های اقتصادی ایجاد نموده است.

در ادامه این سمینار حسن خدایاری معاون تشویق دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران؛ مهم ترین مزایا، ویژگی ها، قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی را برای شرکت های چینی تشریح و اظهارداشت: سرمایه گذاران خارجی هنگام ورود به ایران به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مراجعه نموده و از خدمات مختلف این سازمان به ویژه خدمات مشاوره ای بهره مند شوند.