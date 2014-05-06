به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه شورای پروانه نمایش خانگی، فیلم های «ابرهاي ارغواني» به کارگردانی سيامك شايقي و تهيه كنندگي محمود فلاح، «كلاف» به کارگردانی شهرام شاه‌حسيني و تهيه كنندگي علي انصاريان و شهرام دانش‌پور، «578 روز» به کارگردانی عبداللهيان و تهيه كنندگي هادي مشكوه، «تنهايي» به کارگردانی آرش معیریان و تهيه كنندگي محمد رضا عباسيان، «خراسان سرزمين آفتاب» به کارگردانی پيمان نهان قدرتي و تهيه كنندگي پژمان لشگري پور، «مردها فرشته نيستند» به کارگردانی فرشاد ارج و تهيه كنندگي وحيد فتحعلي، «آقاي خاص» به کارگردانی مهدي برگ نيل و تهيه كنندگي جواد مزد آبادي، «جانسودا» به کارگردانی و تهيه كنندگي فرامرز وكيلي، «فرشته ام بمان» به کارگردانی عباس مراديان و تهيه كنندگي علي پروين پور، «شب بيرون» به كارگرداني كاوه سجاد حسيني و تهيه كنندگي پرويز پرستويي، مجموعه «شوخی کردم؛ آگاهي» به کارگردانی و تهيه كنندگي مهران مدیری، سريال «زرد مشكي» به كارگرداني كيانوش عابدي و تهيه كنندگي صدا و سيماي جمهوري اسلامي و سريال «كلاه قرمزي و پسر خاله» به كارگرداني ايرج طهماسب و تهيه كنندگي حميد مدرسي موفق به اخذ پروانه نمایش در شبکه خانگی شدند.