شعار "فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی" تبیین استراتژی نظام از سوي رهبر است

به گزارش خبرنگار مهر، اميراحمدرضا پوردستان ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه فاز دوم پادگان ثامنالائمه مشهد، اظهار كرد: امسال که بهعنوان سال فرهنگ، اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده نشان میدهد که مقام معظم رهبری تا چهحد دشمن و تاکتیکهای آن را میشناسند و این تنها شعار سال نیست، بلکه تبیین استراتژی است، در حقیقت تمام نیروهای فعال کشور باید در دو جبهه اقتصادی و فرهنگی آماده باشند و عزم ملی نشاندهنده واجب بودن این امر است.
وي با اشاره به فرموده امیرالمؤمنین علی(ع)" از دشمن خود پرهیز کن بهویژه دشمنی که از در صلح با تو وارد شده است" افزود: دشمن خود را نزدیک میکند تا غفلت ایجاد کند، بنابراین باید در مقابل دشمنان دوراندیش بود و رهبر معظم انقلاب نیز بر همین اساس فرمودهاند:" نسبت به دشمنان نظام خوشبین نیستم."
فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: ظهور و پیروزی انقلاب اسلامی ایران براي آمریکاییها شوک سیاسی و ژئوپولیتیک بود چون آنها تصور نمیکردند انقلاب اسلامی به این سرعت به پیروزی برسد.
وی بيان کرد: قبل از پیروزی انقلاب قدرت دوقطبی بود به این صورت که یک قطب را شوروی و دیگری را آمریکا تشکیل میداد و این 2 قطب یکسری از کشورها را تحت نفوذ و یکسری دیگر را تحت سلطه خود داشتند.
پوردستان گفت: در حال حاضر درگیری فیزیکی بین کشورها را شاهد نیستیم و بیشتر جنگها اطلاعاتی است.
وي با اشاره به اينكه کشور ما در موازنه قدرت برای آمریکا جایگاه ارزندهای داشت و مزیتهای زیادی را برای او ایجاد میکرد که یکی از این مزیتها جایگاه منطقهای ایران در کنار خلیج فارس و تنگه هرمز بود افزود: آمریکاییها از این طریق ايران میتوانستند مسیر انرژی را تحت اختیار بگيرند.
امیر پوردستان عنوان کرد: مزیت دیگر هممرز بودن ایران با جماهیر شوروی است که براي استقرار سيستم جاسوسي در اين منطقه به آمریکا کمک میکرد و به اين صورت اطلاعات واخبار اين كشور را بهروز داشت تا در صورت ضربه وارد کردن به این کشور از سریعترین راه وارد شود.
وي يا يادآوري اينكه کشور ما بازارمحصولات آمریکایی بود گفت: این امر سبب میشد تولیدکننده آمریکایی نگرانی تولید نداشته باشد.
وي ادامه داد: همچنین ارتش ما ژاندارم منطقه بود تا اگر کشوری نخواهد از دستورات آمریکا تبعیت کند ارتش كشورمان را وارد صحنه كند.
وی با بيان اينكه قبل از انقلاب ارتش جبهه جلویی ناتو مقابل جماهیر شوروی به شمار میرفت تا نیروهای آمریکایی بتوانند از جزایر هند و سواحل کنارک استفاده کنند تاكيد كرد: با ظهور انقلاب اسلامی این مزیتها از آمریکا گرفته شده است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاكيد بر اينكه انقلاب اسلامی در كشور ما حرفهای جدیدی همانند شکستن ابهت آمریکا، مردمسالاری و ولایت فقیه داشت افزود: آمریکاییها بهخوبی میدانستند این موارد فقط در داخل کشور باقی نمیماند در ساير كشورها هم ظهور پيدا مي كند؛ شروع به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی کردند.
وي يادآور شد: محاصره اقتصادی، منزویسازی، موج وسیع ترور و بمبگذاری از توطئههایی بود که آمریکاییها در کشور به راه انداختند اما سرانجام دیدند که از این طریق به نتیجه نمیرسند.
وي ادامه داد:آمريكاييها زماني كه به نتيجه نرسيدند؛ گزینه نظامی را مطرح و 8 سال جنگ تحمیلی را توسط صدام آغاز نمودند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش به هراس آمريكا از سرايت موج انقلاب ايران به كشورهاي منطقه اشاره كرد و افزود: درست است که قطبهای قدرت جدید در دنیا درست شده اما تهدیدآمیزترین آنها برای آمریکاییها ایران بود.
وي ادامه داد: بنابراین آمريكاييها سناریوی ساختگی 11 سپتامبر را طراحی و اجرا کردند كه در حقیقت هدف آشکار آمریکاییها برای حضور در منطقه خاورمیانه مقابله با تروریسم بود در حالي كه هدف پنهان تسلط بر منابع انرژی منطقه را دارند.
امیر پوردستان گفت: هدف نهايي و پنهان آمریکاییها برای حضور در منطقه خاورمیانه جلوگیری از بیداری اسلامی بود.
وي در ادامه توضيح داد: در حقیقت آنها قبل از وقوع بیداری اسلامی تشخیص دادهاند یک جریان جدید بیداری در منطقه در حال شکل گرفتن است، اما موفق نشدند از آن جلوگیری کنند.
وی با بيان اينكه هدف اصلی آمریکا از حضور در خاومیانه مقابله با جمهوری اسلامی ایران بود افزود: هنگامی که دیدند ياراي مقابله مستقیم با جمهوری اسلامی ایران را ندارند بهسراغ افغانستان و عراق رفتند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش تاكيد كرد: مطابق فرموده رهبر معظم انقلاب آمریکاییها هماکنون به یک پیچ تاریخی رسیدهاند، بنابراین ناچار شدهاند راهبرد خود را تغییر دهند و گزینه جنگ سخت را کنار گذاشتند و جنگ نیمهسخت را که همان جنگ اقتصادی و فرهنگی است شروع کردند.
وی تأکید کرد:امسال که بهعنوان سال فرهنگ، اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده نشان میدهد که مقام معظم رهبری تا چهحد دشمن و تاکتیکهای آن را میشناسند و این تنها شعار سال نیست، بلکه تبیین استراتژی است، در حقیقت تمام نیروهای فعال کشور باید در 2 جبهه اقتصادی و فرهنگی آماده شوند و عزم ملی نشاندهنده واجب بودن این امر است.
امیر پوردستان با اشاره به انتقال پادگانهای ارتش به خارج از شهر گفت: ارتش جزو یگانهای کاربر است و تا سال 85 مسئولیت پادگان سازی نداشت، اما از سال 85 این مسئولیت به ارتش و نیروی زمینی واگذار شد.
وي يادآور شد: هنگامی که ما انتقال پادگانها را آغاز کردیم مشکل با مسئولان دولتی داشتیم و جلساتي با وزرای مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی برگزار شد و امروز خوشبختانه این ادبیات مشترک برای پادگانسازی ایجاد شده است.
همچنين در اين مراسم فرمانده ارشد شمال شرق نزاجا گفت: با افتتاح فاز دوم، ۲ گردان لشگر ۷۷ ثامن الائمه به پادگان جدید مشهد منتقل میشوند.
امیر جهانشاهی یاد و خاطره تمام شهیدان را که از هیچ پوششی برای حفاظت از کشور دریغ نکردهاند و با نثار خون خود سبب حفظ استقلال کشور شدند را گرامي داشت و گفت: در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب فاز دیگری از پادگان ثامنالائمه مشهد افتتاح میشود که با افتتاح این فاز 2 گردان از لشکر 77 به این پادگان منتقل میشود.
وي بيان کرد: برخلاف اينكه از پادگان مشهد هیچگونه پولی احصا نشده بود از محل فروش اراضی نزاجا در سایر استانها و شهرهای کشور با کمک فرمانده نیروی زمینی ارتش از سال 87 این پادگان شناسایی و از سال 89 کلنگ آن زده شد تا سریعتر انتقال پادگانها به بیرون شهر انجام شود.
جهانشاهی با بیان اینکه تقریبا زیرساختهای پادگان ثامنالائمه مشهد به طور کامل براساس استانداردها پیشبینی شده گفت: این ساختمان 11 هزار مترمربع بوده که برای دو ارگان آماده شده است.
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