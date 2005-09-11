لباس قانونگذاري مندرس و اصلاح امور بدون روان سازي قوانين ميسر نيست// مشكلات مردم در تعامل با حكومت به نقص در قانونگذاري بر مي گرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، مجيد انصاري در مراسم توديع خود گفت: براي بنده مايه افتخار بود كه مدتي نسبتا كوتاه در سمت معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در دولت آقاي خاتمي انجام وظيفه كردم و آشنايي با مجموعه اي از فرهيختگان و حقوقدانان در معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري از بركات دوره حضور من در اين مسئوليت بود.

انصاري از كارشناسان معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به عنوان مجموعه اي كم توقع، پر كار و موثر در چرخه تصميم گيري هاي دولت ياد كرد و گفت: چرخه معيوب قانون گذاري در كشور سابقه طولاني دارد و هنوز به نقطه مطلوب نرسيده ايم و تلاشهاي معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و وزرا بايد برطرف كردن نارسايي هاي موجود در قانونگذاري باشد.

وي افزود: مشكلات مردم در تعامل با حكومت به تدوين و تصويب قوانين ناقص و غير جامع برمي گردد .

معاون سابق رئيس جمهور تصريح كرد: لباس قانونگذاري كشور مندرس و وصله خورده است كه انسجام لازم در آنها ديده نمي شود و اكنون با حجم انبوهي از قوانين در دستگاههاي مختلف روبرو هستيم كه تنقيح نشده و ناسخ از منسوخ مشخص نيست.

وي افزود: مجموعه تداخلهاي غير فني در قانونگذاري سردرگمي مجريان را در اجراي قانون و دستگاه قضايي را در تشخيص عدالت و تخلف و جرم موجب شده است و بسياري از قانون گريزي ها به همين قوانين موجود استناد مي شود .

وي اظهار داشت: اگرچه مجلس نهاد قانونگذاري است، اما بسياري از مصوبات مجلس لوايحي است كه از دولت مي رسد كه قطعا بايد اصلاح شود ، زيرا در ابتداي خط توليد قانون، كميسيونهاي تخصصي دولت بايد ساز وكار علمي لازم را براي تدوين قوانين به كار گيرند.

وي تصريح كرد: بايد ساز و كاري اتخاذ شود كه هيچ لايحه و طرحي قبل از تاييد معاونت حقوقي و امور مجلس در وزارتخانه ها و رياست جمهوري مطرح نشود كه اگر اين عمل صورت بگيرد بسياري از قوانيني كه امروز استرداد مي شود و يا در پيچ و خم اداري گير مي كند ديگر تصويب نمي شود.

انصاري تنقيح قوانين را گامي بزرگ در تسهيل قانونگذاري عنوان كرد و گفت: اصلاح امورجز با اصلاح چرخه قانونگذاري و تنقيح و روان سازي قوانين ميسر نيست.

معاون خاتمي در امور مجلس، جايگاه معاونت حقوقي و امور مجلس وزارتخانه ها و رياست جمهوري را مهم توصيف كرد و گفت: اين معاونت نگاهي فرابخشي دارد و بايستي در دولت جديد مقاومت هايي كه در گذشته بين دستگاههاي اجرايي در مقابل آن وجود دارشت، از بين برود.

انصاري از موسوي به عنوان انتخابي شايسته و كارآمد در راستاي ارتقاي تعامل و ارتباط دولت و مجلس ياد كرد و گفت: آقاي موسوي سابقه نمايندگي مجلس و تحصيلات حقوقي مرتبط با مسئوليت را دارد و مي تواند به پيشبرد اهداف دولت و مجلس كمك كند.

معاون خاتمي با تاكيد بر حمايت و كمك دولت احمدي نژاد تصريح كرد: تكليف عقلي و شرقي هر ايراني است كه به هر ميزان كه مي تواند به دولت كمك كند زيرا توفيق احمدي نژاد ، توفيق نظام و ناكامي احمدي نژاد ناكامي نظام است.