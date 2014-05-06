به گزارش خبرنگار مهر، سردار اكبر فتوحي، ظهر سه‌شنبه در نشستي خبري به مناسبت آغاز هفته بسيج سازندگي اظهار داشت: سپاه در همه زمينه‌هاي سياسي، نظامي و اقتصادي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي وارد شده و در اين زمينه با استفاده از توان و ظرفيت‌هاي مردمي به دستاوردهاي بسيار خوبي نيز رسيده است.

وي عنوان كرد: سپاه در حال حاضر در زمينه ساخت هواپيماهاي بدون سرنشين، موشك هاي دور برد، تامين امنيت دريايي و ساخت زيردريايي و .... به موفقيت هاي قابل توجهي دست يافته و تلاش كرده با استفاده از توان،‌ تجربه و دانش نيروهاي بومي، اقتصاد مقاومتي را در هر بخشي كه ممكن است محقق كرده و فرمايشات مقام معظم رهبري جامه عمل بپوشاند.

فتوحي با گراميداشت 17 ارديبهشت‌ ماه سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبري در سال 79 مبني بر تشكيل بسيج سازندگي در كشور اظهار داشت: بسيج سازندگي در سراسر كشور به ويژه استان يزد توانسته با استفاده از نيروهاي پرتوان مردمي، دانشجويان و اقشار مختلف بسيج،‌ در راستاي محورميت زدايي، غني سازي اوقات فراغت و كمك به شناسايي زمينه هاي اشتغال وايجاد شغل و كارآفريني وارد عمل شود.

بسيج سازندگي نقطه عطف اقتصاد مقاومتي است

وي، بسيج سازندگي را نقطه عطف اقتصاد مقاومتي خواند و بيان كرد: اقتصاد مقاومتي يعني استفاده از توان، نيروها، تجهيزات و امكانات داخلي و رسيدن به خودكفايي و تامين نيازهاي كشور در زمينه هاي مختلف كه البته سپاه در اين زمينه بسيار موفق عمل كرده است.

سردار فتوحي ضمن تشريح دستاوردهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در زمينه تامين امنيت پايدار با استفاده از مولفه اقتصاد مقاومتي عنوان كرد: اما در زمينه هاي اقتصادي نيز در سراسر كشور و به تبع آن استان يزد بسيار خوب عمل شده است.

وي عنوان كرد: اين اقدامات در حوزه هاي مختلف آبزي پروري، كشاورزي،‌ دامداري، پرورش طيور، پرورش قارچ و... انجام شده تا علاوه بر ايجاد اشتغال و كمك به محروميت زدايي، نيازهاي كشور با استفاده از دانش بومي برطرف شود.

ايجاد 1100 كارگاه كوچك اقتصادي در راستاي رفع محروميت و ايجاد اشتغال در يزد

فرمانده سپاه الغدير استان يزد با بيان اينكه در سال گذشته سپاه الغدير استان يزد هزار و 100 كارگاه كوچك اقتصادي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي ايجاد و راه اندازي كرده است، عنوان كرد: اين كارگاه ها هم اكنون به توليد انبوه رسيده اند و تلاش مردم و بسيج سازندگي به ثمر نشسته است.

وي تنها مشكل اين كارگاه ها را بحث فروش آنها اعلام كرد و اظهار داشت: به همين منظور در تلاش براي ايجاد و راه اندازي يك بازارچه براي عرضه و فروش محصولات اين واحدها هستيم تا هم دغدغه فروش اين واحدها برطرف شود و هم كالاي مرغوب با قيمت مناسبت به دست مصرف كنندگان برسد.

سردار فتوحي خاطرنشان كرد: در شهر يزد چند مكان براي ايجاد اين بازارچه پيشنهاد شده اما هنوز به تصميم قطعي نرسيده ايم و در هر شهرستان نيز يك بازارچه ايجاد مي شود.

وي همچنين از فراگير شدن و زنجيره اي شدن اين بازارچه ها در سراسر كشور خبر داد و خاطرنشان كرد: در صورت تحقق اين امر، تبادل محصولات بومي هر استان با استان ديگر نيز انجام مي شود و شاهد رونق اقتصادي و افزايش توليدات داخلي خواهيم بود.