به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون پیشین و جدید برنامه ریزی و اشتغال استانداری سمنان ویژگی های ارزشمند ماه رجب را بر شمرد و افزود: رجب و شعبان مقدمه ورود به ماه بزرگ رمضان است.

وی حوزه معاونت برنامه ریزی را از جایگاه های مهم در بخش اشتغال و توسعه برشمرد و افزود: بحث اشتغال زیر مجموعه اقتصاد و توسعه جامعه محسوب می شود.

استاندار سمنان داشتن اطلاعات و آمار جامع، صحیح و تحلیلی از وضعیت موجود را مهمترین ابزار برنامه ریزی برشمرد و افزود: برای تصمیم گیری در بخش برنامه ریزی وجود آمارهای متفاوت نمی تواند راه توسعه را نشان دهد و برای برنامه ریزی مناسب، اطلاعات و آمار دقیق که قابل اتکا باشد، نیاز است.

وکیلی وجود منابع انسانی کارآمد، آموزش دیده، اهل مطالعه و تحقیق را از ابزارهای برنامه ریزی برشمرد و افزود: با شناسایی و کارآمدی منابع انسانی و غیر انسانی است که مسیر توسعه در استان ترسیم می شود و شناسایی مناسب منابع موجود موجب ارزش افزوده و ارزش اقتصادی می شود.

وی بهره گیری از اسناد بالا دستی و پائین دستی خصوصا برنامه چشم انداز، برنامه پنجم توسعه کشور و آمایش سرزمین، تهیه شاخص ها برای ایجاد اشتغال پایدار را برای برنامه ریزی برای توسعه استان مهم ارزیابی کرد.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه حوزه معاونت و برنامه ریزی هم تصمیم ساز و هم ناظر بر تصمیمات است گفت: نظارت مستمر بر پروژه ها و تعیین شاخص ها و معیارهای اجرای پروژه ها، بالا بردن بهره وری، استفاده بهینه از منابع و امکانات با مدیریت بدون پول، افزایش کارائی و اثر بخش بودن و ارزیابی مستمر دستگاه ها در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی از دیگر وظایف برنامه ریزی است.

وکیلی همچنین بر تلاش و ایجاد تمهیدات لازم بر جذب سرمایه گذاری و حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی برای رشد و توسعه استان تاکید کرد.

سید احمد حسینی زاده معاون پیشین برنامه ریزی استاندار سمنان نیز در این مراسم از همکاری و تلاش مجموعه معاونت برنامه ریزی در اجرای برنامه ها و سیاستهای این حوزه تقدیر کرد.

مجتبی رضایی معاون جدید برنامه ریزی و اشتغال استاندار سمنان نیز در این آئین، توسعه در دیگر بخش های جامعه را منوط به توسعه اقتصادی برشمرد و افزود: توسعه اقتصادی با مقوله جذب سرمایه گذاری همراه است که امید می رود در این مسیر گام های اساسی برداشته شود.

در پایان این جلسه از سوی استاندار سمنان با لوح تقدیر از زحمات و تلاشهای سید احمد حسینی تقدیر و حکم انتصاب مجتبی رضایی که به امضای وزیر کشور رسیده بود به وی ابلاغ شد.