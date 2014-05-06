9800 هزار دانش آموز بابلسری در مسابقات فرهنگی و هنری شرکت کردند

ولی الله نعمتی در گفتگو با خبر نگار مهر با تاکید بر اینکه اهمیت آموزش و پرورش در دنیای امروز به حدیست که بسیاری از جامعه شناسان آن را مهمترین نهاد در ساخت یک جامعه موفق می دانند گفت: نهاد آموزش و پرورش، باید نسل آینده را با ارزشهای اجتماعی آشنا کند، مبانی سازگاری اجتماعی را به آنها بیاموزد، در تحکیم مبانی اخلاق فردی و اجتماعی کوشش کند، آنها را به فرهنگ جامعه خود آگاه سازد و با ایجاد مهارتهای هنری، علمی و فنی یکایکشان را برای عضویت مؤثر، مفید و سازنده در جامعه آماده کند.

وی در ادامه به تشریح کامل فعالیتهای حوزه های مختلف این اداره در سال تحصیلی جاری پرداخت و با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری و هفته معلم گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی اسطوره‌های زیادی از جمله شهدای دانش‌آموز دارد که به سن کم خود در میدان‌های دفاع از ارزش‌های ایران اسلامی وارد شدند.

وی از برگزاری 22 یادواره شهدای دانش آموزی درمدارس بابلسر خبر دادو افزود:شهدای دانش آموز با آموختن درس ایثار و از خود گذشتگی توانستند امروز بزرگترین سرمشق زندگی شوند وبر گزاری چنین یادواره‌هایی می‌تواند اثرات تربیتی بسیار خوبی بر دانش‌آموزان داشته باشد و فضای معنوی خوبی در مدارس حاکم کند.

مدیر آموزش و پرورش بابلسر تاکید کرد: اهمیت توسعه فرهنگی مسأله‌ای راهبردی در هر نظام اجتماعی است و به هر اندازه‌ای که مورد غفلت و سهل‌انگاری قرار گیرد، ارکان جامعه بیشتر آسیب می‌بیند و از این رو با تلاشها و اقدامات صورت گرفته در آموزش و پرورش بابلسر

نعمتی با بیان اینکه اهمیت هنر در آموزش و پرورش و نقش آن در زندگی بر کسی پوشیده نیز وتوجه به آن بسیار حائز اهمیت است کسب رتبه برگزیده کشوری هم سرایان فرهنگی امور تربیتی؛کسب مقام نخست هنرهای آوایی دختران و دوم هنرهای آوایی استانی و کشوری پسران ، کسب رتبه برتر استانی در تربیت سیاسی،عفاف و حجاب و گفتمان دینی و بازسازی عتبات عالیات و طرح غنی سازی اوقات فراغت را از مهمترین دستاوردهای حوزه پرورشی برشمرد.

وی کسب مقام برتر استانی در هنرهای تجسمی و رشته های ادبی در جشنواره ایثار و شهادت، کسب رتبه برتر استانی مشاور پژوهنده،کسب رتبه برتر استانی در هفته بهداشت روان، کسب مقام برتر توسط کارشناسان مشاوره و بهداشت و سلامت در جشنواره نوجوانان سالم استان ، کسب رتبه برتر طرح مروج سلامت و پنج ستاره ای شدن 12 مدرسه شهرستان در حوزه سلامت را از دیگر دستاورد های حوزه پرورشی عنوان کرد.

مدیر آموزش و پرورش بابلسر تصریح کرد: با مشارکت خوب مدیران مدارس، بابلسر رتبه ممتاز استان در پروژه مهر واجرای طرح بهسازی و رنگ آمیزی مدارس را به خود اختصاص داد.

وی ادامه داد : در سال تحصیلی 50 دوره ضمن خدمت برای کتب جدید التالیف ودوره های مدرسه محور اجرا شده است.

نعمتی کسب رتبه های برتر استان در اقدام پژوهی، مسابقات آیه های تمدن و المپیاد ریاضی بسیج را از مهمترین دستاوردهای حوزه آموزش برشمرد وگفت: یک نفر از فرهنگیان بابلسر در سال تحصیلی جاری در جشنواره تولید الکترونیکی استثنایی رتبه نخست را کسب کرد.

وی از راهیابی سه نفر از دانش آموزان شاهد به مسابقات مطالعات و پژوهش کشوری و 20 نفر به مرحله استانی طرح جابربن حیان خبر داد وخاطر نشان کرد: 45 نفر از دانش آموزان این شهرستان با رتبه زیرهزار در کنکور سراسری پارسال قبول شدند.