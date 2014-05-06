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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۱۱

اوکاتی عنوان کرد:

تقویت تشکل های مردم نهاد به حل مشکلات جامعه کمک می کند

تقویت تشکل های مردم نهاد به حل مشکلات جامعه کمک می کند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مديركل امور اجتماعي استانداري سيستان و بلوچستان با بیان اینکه تقویت تشکل های مردم نهاد به حل مشکلات جامعه کمک می کند اظهار داشت: نهاد های مردمی در واقع پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی اوکاتی ظهر سه شنبه در نشست مدیران تشکل های مردم نهاد سیستان و بلوچستان در استانداری بیان داشت: تشکیل سازمان های مردم نهاد براساس علاقه ای که جمعی از افراد در خود احساس می کنند تشکیل شده و حلقه ارتباطی بسیار تاثیر گذاری دربین مردم و دولت است.

وی افزود: در واقع این تشکل ها مغز متفکر مردم محسوب شده و با تحرک و پویایی خود به دولت در راستای حل مشکلات جامعه یاری می رسانند.

وی در خصوص کارکرد این تشکل ها ابراز داشت: این نهاد ها با بالفعل در آوردن توان مردمی و با استفاده از پتانسیل دولت و روحیه مطالبه گری موضوعات محتلفی را پیگری و به نتیجه می رسانند.

وی ادامه داد: متاسفانه با وجود کارکرد های مهم و تاثیر گذار این تشکل ها اما در این استان بنا به دلایل مختلف سازمان های مردم نهاد از آمار بالایی برخوردار نیستند.

اوکاتی در پاسخ به درخواست انجمن ها به منظور امکانات آموزشی و بودجه نیز در این نشست گفت: یک سازمان مردم نهاد در بدو ورود می بایست منابع درآمدی خود را مشخص کرده و در این راستا برای افزایش منابع درآمدی خود باید عضوگیری کرده و از موسسات خیریه درخواست کمک کند.

وی افزود: هر سازمان مردم نهاد که به خوبی به سازمان های دولتی طرح ارائه دهد یارانه و اعتبار خوبی می تواند جذب کند که در این راستا کارگاه پروژه نویسی نیز به منظور تقویت سمن ها در دستور کار قرار دارد.

 

کد مطلب 2286422

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