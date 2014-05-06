فارابی کمتر از 50 میلیون به پنجمین شب کارگردانان کمک کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار مطلبی در برخی از سایت های خبری و روزنامه های کثیرالانتشار درباره کمک مالی بنیاد سینمایی فارابی به پنجمین شب کارگردانان، معاونت ارتباطات و امور رسانه ای بنیاد سینمایی فارابی توضیحاتی ‌در این زمینه صادر کرد.



متن کامل به شرح زیر است:



نظر به برخی مطالب مطرح شده در سایت‌های خبری مبنی بر کمک مالی چندصد میلیون تومانی بنیاد سینمایی فارابی به پنجمین شب کارگردانان سینمای ایران نکات زیر را جهت تنویر افکار عمومی اعلام می داریم.



1- بنیاد سینمایی فارابی به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی سینمای ایران و اصلی ترین بازوی مدیریت عالی سینمای کشور (سازمان سینمایی) بسیار خرسند است که بتواند چتر حمایتی خود را بر سر تمامی صنوف قانونی سینمای ایران در راستای اهداف عالیه فرهنگی برافرازد و در این عرصه وظیفه ذاتی خود می داند تا از صنوف سینمایی بویژه اصناف مولف در اجرای فراگیر برنامه های اثر بخش در حد توان و بضاعت خود حمایت کند با این امید که این حمایت شامل حداکثر خانواده نجیب و شریف سینمای ایران باشد و این خانواده بزرگ با پایان اختلافات درون صنفی در یک جمع واحد قرار گیرند.



2- در خصوص مبلغ چند صد میلیونی مطرح شده برای حمایت از برنامه شب کارگردانان سینمای ایران، به اطلاع می رساند واقعیت امر نه چند صد میلیون که چند ده میلیون تومان یعنی مبلغی کمتر از 50 میلیون تومان می باشد که البته به شرط فراگیری جشن به عزیزان اختصاص داده شده است.



3- سیاست بنیاد به نمایندگی از سازمان سینمایی، در حمایت، مشارکت و سرمایه گذاری تولید در آثار متناسب سینماگران کشور مبتنی بر یک نگاه جامع و متوجه همه طیف فعالان در عرصه فیلم سازی است. علیرغم تفاوت ها، گروه بندی ها، سلایق مختلف و گرایشات. لذا اطلاق سهم بری برخی و بی سهم ماندن برخی دیگر از منابع موجود برای حمایت از تولید که در اختیار قرار دارد به دور از واقعیت جاری است.