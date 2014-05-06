ساماندهي اختيارات و مسئوليتهاي هيئت های امناي موسسات آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 116 کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجراي نقشه جامع علمي كشور به ریاست منصور کبگانیان قائم مقام این ستاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره "دومين نمايشگاه تجهيزات آزمايشگاهي توليد داخل" ارائه شد.

در اين گزارش اعلام شد امسال در حدود 250 شرکت داخلی به ارائه محصولات خود در اين نمايشگاه پرداخته بودند و در نهایت بیش از 630 ميليارد تومان پيش فاكتور فروش اين تجهيزات صادر شد که نسبت به سال گذشته، بیش از پنج برابر رشد داشته است.

این گزارش حاکیست، پيش بيني شده بیش از 30 درصد از این مقدار به انعقاد قرارداد نهایی منجر شود و معاونت علمی نیز تعهد كرده است همانند سال گذشته برای خریداران تخفیف­های مناسب از 10 تا 40 درصد در نظر بگیرد و همچنین معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به منظور حمايت از شركت­هاي توليدي دانش بنيان، از سال گذشته اقدام به برگزار كردن این نمایشگاه كرده كه با استقبال گسترده دانشگاه ها، وزارتخانه ها و بخش خصوصي روبرو شده است.

ادامه این جلسه نیز به نهایی­ سازی پیش­ نویس سياست­هاي اجرايي "سامان­دهي اختيارات و مسئوليت­هاي هيأت­های اُمناي موسسات آموزش عالی کشور"، اختصاص داشت.

این سیاستها که در گذشته نيز در دو جلسه ديگر کارگروه مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته بود، در راستای اجرایی كردن اقدام ملي 2 از راهبرد كلان 6 نقشه جامع علمی کشور است که به این شرح اعلام می شود: "افزايش استقلال مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در مديريت امور اداري، منابع مالي، درآمدها و هزينه ها از طريق افزايش اختيارات و مسؤليت پذيري هيئت هاي امنای آنان"در دستور کار ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور قرار گرفته است.

اعضای كارگروه مشورتی ستاد نقشه جامع علمي كشور ضمن اطلاع از آخرین مطالعات و تحلیل های کارشناسی ستاد راهبری، ضمن آسیب شناسی وضعیت فعلی بر اصلاح قانون هیأت های امنا مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و افزایش اختیارات هیأت های امنا تاکید داشتند و در همین راستا به اصلاح سیاست‌های تهیه شده پرداختند.